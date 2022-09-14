Новым депутатам Кургана вручили удостоверения и приняли в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидатам, выбранным на места скандально ушедших депутатов из городской думы Кургана, вручили удостоверения и зарегистрировали в качестве депутатов. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания в администрации города.

«Сегодня, 15 сентября, мы регистрируем депутатов, вручаем им удостоверения и поздравляем их. Желаем им плодотворной работы в составе курганской городской думы до окончания полномочий», — объявил на заседании председатель западной территориальной избирательной комиссии города Кургана Андрей Давыдов. По итогам выборов в Кургане Кирилл Гринюк набрал 61% голосов избирателей по округу №1, Алексей Маркин — 57,25% голосов по округу №6.

До этого URA.RU писало, что 11 сентября завершились довыборы депутатов в городские думы Кургана, Шадринска и Катайска. По данным избиркома, на семи округах побеждают кандидаты от «Единой России». В Кургане наибольшее число голосов получили Кирилл Гринюк (округ №1), Алексей Маркин (округ №6).

Ранее данные места освободились из-за ряда скандалов. В Кургане на одномандатном округе №1 Сергей Руденко отказался от мандата депутата осенью 2021 года. Тогда ему предложили работу в Москве. Он отмечал, что его уход из думы не связан с уголовным делом по драке возле ресторана. В округе №6 мандата лишился Сергей Бардин из-за того, что он не указал часть сведений о доходах и имуществе.

Алексей Маркин стал депутатом по округу №6 в Кургане Владислав Грозный, URA.RU