Welt: США разгневались на Шольца из-за его слов об Украине

15 сентября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

США ставят под сомнение лояльность Олафа Шольца к Украине Фото: CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США вышли из себя после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он ограничит оружейные поставки Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ). «Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом [отговорками] о поставках оружия на одном уровне с США», — говорится в публикации. Отмечается, что Вашингтон ставит под сомнение лояльность Германии Киеву. США и страны Запада начали поставлять Украине оружие после того, как РФ начала вынужденную спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, она призвана защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

США вышли из себя после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он ограничит оружейные поставки Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ). «Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом [отговорками] о поставках оружия на одном уровне с США», — говорится в публикации. Отмечается, что Вашингтон ставит под сомнение лояльность Германии Киеву. США и страны Запада начали поставлять Украине оружие после того, как РФ начала вынужденную спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, она призвана защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.