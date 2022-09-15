Кремль: Россия не сможет дать Украине гарантии безопасности

РФ не даст гарантии Киеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Гарантии безопасности Украине может дать только руководство данной страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство данной страны, когда поймет безвыходность ситуации», — сказал он. Его слова приводит ТАСС,
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