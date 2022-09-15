Кремль: Россия не сможет дать Украине гарантии безопасности

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
РФ не даст гарантии Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гарантии безопасности Украине может дать только руководство данной страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство данной страны, когда поймет безвыходность ситуации», — сказал он. Его слова приводит ТАСС,

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Гарантии безопасности Украине может дать только руководство данной страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Гарантии безопасности Украине может дать только руководство данной страны, когда поймет безвыходность ситуации», — сказал он. Его слова приводит ТАСС,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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