По поселке Староуткинск под Первоуральском (Свердловская область) водитель лесовоза наехал на ребенка на велосипеде, мальчик погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло утром 16 сентября. «По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем „Урал“ допустил наезд на девятилетнего мальчика-велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть. В результате ДТП мальчик погиб на месте, сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства, опрашивают водителя лесовоза — мужчину 1988 года рождения», — поделились в ведомстве.
Установлено, что водительский стаж мужчины — десять лет. В разговоре с полицейскими он объяснил, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, мальчик неожиданно выскочил из-за забора рядом стоящего дома. Водитель попытался затормозить, но от столкновения это не спасло.
В этот момент с мальчиком был его друг — тоже на велосипеде. Но он смог объехать грузовой автомобиль, добавили в ГИБДД.
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