Под Первоуральском грузовик задавил мальчика на велосипеде. Фото

16 сентября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

По словам водителя, мальчик внезапно выехал на проезжую часть Фото предоставлено УГИБДД по Свердловской области По поселке Староуткинск под Первоуральском (Свердловская область) водитель лесовоза наехал на ребенка на велосипеде, мальчик погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло утром 16 сентября. «По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем „Урал“ допустил наезд на девятилетнего мальчика-велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть. В результате ДТП мальчик погиб на месте, сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства, опрашивают водителя лесовоза — мужчину 1988 года рождения», — поделились в ведомстве. Установлено, что водительский стаж мужчины — десять лет. В разговоре с полицейскими он объяснил, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, мальчик неожиданно выскочил из-за забора рядом стоящего дома. Водитель попытался затормозить, но от столкновения это не спасло. В этот момент с мальчиком был его друг — тоже на велосипеде. Но он смог объехать грузовой автомобиль, добавили в ГИБДД. Фото предоставлено УГИБДД по Свердловской области

По поселке Староуткинск под Первоуральском (Свердловская область) водитель лесовоза наехал на ребенка на велосипеде, мальчик погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло утром 16 сентября. «По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем „Урал“ допустил наезд на девятилетнего мальчика-велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть. В результате ДТП мальчик погиб на месте, сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства, опрашивают водителя лесовоза — мужчину 1988 года рождения», — поделились в ведомстве. Установлено, что водительский стаж мужчины — десять лет. В разговоре с полицейскими он объяснил, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, мальчик неожиданно выскочил из-за забора рядом стоящего дома. Водитель попытался затормозить, но от столкновения это не спасло. В этот момент с мальчиком был его друг — тоже на велосипеде. Но он смог объехать грузовой автомобиль, добавили в ГИБДД.