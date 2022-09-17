Тюменец похвастался урожаем грибов, раскрыв место сбора. Фото

Тюменец похвастался урожаем грибов и поделился местом сбора в соцсетях

18 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменец собрал грибы на Велижанском тракте (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменский грибник похвастался урожаем грибов, собранным на Велижанском тракте. Соответствующий пост с фотографией полной корзины и пакета с грибами появился в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «Вконтакте». «Тихая охота удалась. За два часа собрали две корзины грибов. Велижанский тракт, за Тюнево [село в Нижнетавдинском районе Тюменской области]» — поделился автор поста, прикрепив фото собранных грибов. Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области собрали огромное количество грибов и поделились местом в социальных сетях. Тюменка собрала четыре коробки и один таз опят в поселке Лебедевка. Фото: группа «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменский грибник похвастался урожаем грибов, собранным на Велижанском тракте. Соответствующий пост с фотографией полной корзины и пакета с грибами появился в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «Вконтакте». «Тихая охота удалась. За два часа собрали две корзины грибов. Велижанский тракт, за Тюнево [село в Нижнетавдинском районе Тюменской области]» — поделился автор поста, прикрепив фото собранных грибов. Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области собрали огромное количество грибов и поделились местом в социальных сетях. Тюменка собрала четыре коробки и один таз опят в поселке Лебедевка.