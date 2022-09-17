Тюменец собрал грибы на Велижанском тракте (архивное фото)
Тюменский грибник похвастался урожаем грибов, собранным на Велижанском тракте. Соответствующий пост с фотографией полной корзины и пакета с грибами появился в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «Вконтакте».
«Тихая охота удалась. За два часа собрали две корзины грибов. Велижанский тракт, за Тюнево [село в Нижнетавдинском районе Тюменской области]» — поделился автор поста, прикрепив фото собранных грибов.
Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области собрали огромное количество грибов и поделились местом в социальных сетях. Тюменка собрала четыре коробки и один таз опят в поселке Лебедевка.
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