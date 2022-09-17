17 сентября 2022
16 сентября 2022

Тюменец похвастался урожаем грибов, раскрыв место сбора. Фото

Тюменец похвастался урожаем грибов и поделился местом сбора в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, грибы в лесу, грибники
Тюменец собрал грибы на Велижанском тракте (архивное фото) Фото:

Тюменский грибник похвастался урожаем грибов, собранным на Велижанском тракте. Соответствующий пост с фотографией полной корзины и пакета с грибами появился в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «Вконтакте».

«Тихая охота удалась. За два часа собрали две корзины грибов. Велижанский тракт, за Тюнево [село в Нижнетавдинском районе Тюменской области]» — поделился автор поста, прикрепив фото собранных грибов.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области собрали огромное количество грибов и поделились местом в социальных сетях. Тюменка собрала четыре коробки и один таз опят в поселке Лебедевка.

Фото:

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Тюменский грибник похвастался урожаем грибов, собранным на Велижанском тракте. Соответствующий пост с фотографией полной корзины и пакета с грибами появился в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «Вконтакте». «Тихая охота удалась. За два часа собрали две корзины грибов. Велижанский тракт, за Тюнево [село в Нижнетавдинском районе Тюменской области]» — поделился автор поста, прикрепив фото собранных грибов. Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области собрали огромное количество грибов и поделились местом в социальных сетях. Тюменка собрала четыре коробки и один таз опят в поселке Лебедевка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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