В Сургуте ищут мужчину, который ушел к другу и не вернулся. Фото

18 сентября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 11 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) пропал Евгений Воронин. Мужчина ушел из дома к другу, с которым не встретился. Об этом сообщается в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Евгений Воронин, 1980 г. р. 11 сентября около 13:00 ушел из дома в поселке Дорожный к другу. Родственникам сообщил, что друга не дождался. После 19:00 телефон стал недоступен», — указано в сообщении. Мужчина был одет в синюю крутку и джинсы, серую кепку, бежевые кроссовки. Приметы: худощавого телосложения, серые глаза, щетина, на голове шрам. Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят позвонить волонтерам по телефону: 89822180390. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась. Евгений Воронин ушел из дома 11 сентября «Поиск Пропавших Людей — Югра», «ВКонтакте»

В Сургуте (ХМАО) пропал Евгений Воронин. Мужчина ушел из дома к другу, с которым не встретился. Об этом сообщается в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Евгений Воронин, 1980 г. р. 11 сентября около 13:00 ушел из дома в поселке Дорожный к другу. Родственникам сообщил, что друга не дождался. После 19:00 телефон стал недоступен», — указано в сообщении. Мужчина был одет в синюю крутку и джинсы, серую кепку, бежевые кроссовки. Приметы: худощавого телосложения, серые глаза, щетина, на голове шрам. Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят позвонить волонтерам по телефону: 89822180390. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась.