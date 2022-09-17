17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Сургуте ищут мужчину, который ушел к другу и не вернулся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пробка, пешеходы, сургут ночью
Мужчина ушел из дома 11 сентября Фото:

В Сургуте (ХМАО) пропал Евгений Воронин. Мужчина ушел из дома к другу, с которым не встретился. Об этом сообщается в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Евгений Воронин, 1980 г. р. 11 сентября около 13:00 ушел из дома в поселке Дорожный к другу. Родственникам сообщил, что друга не дождался. После 19:00 телефон стал недоступен», — указано в сообщении.

Мужчина был одет в синюю крутку и джинсы, серую кепку, бежевые кроссовки. Приметы: худощавого телосложения, серые глаза, щетина, на голове шрам. Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят позвонить волонтерам по телефону: 89822180390. Также можно обратиться в полицию по номеру 102.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась.

Евгений Воронин ушел из дома 11 сентября

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В Сургуте (ХМАО) пропал Евгений Воронин. Мужчина ушел из дома к другу, с которым не встретился. Об этом сообщается в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Евгений Воронин, 1980 г. р. 11 сентября около 13:00 ушел из дома в поселке Дорожный к другу. Родственникам сообщил, что друга не дождался. После 19:00 телефон стал недоступен», — указано в сообщении. Мужчина был одет в синюю крутку и джинсы, серую кепку, бежевые кроссовки. Приметы: худощавого телосложения, серые глаза, щетина, на голове шрам. Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят позвонить волонтерам по телефону: 89822180390. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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