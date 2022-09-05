05 сентября 2022
04 сентября 2022
03 сентября 2022

В Нижневартовске 49-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Фото

В Нижневартовске ищут пропавшую 49-летнюю женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Бадина о стоянках и детсадах. Нижневартовск, парковка, двор, стоянка
В Нижневартовске ищут 49-летнюю женщину, которая ушла из дома Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась, сообщается в поисковой группе «Азимут» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите установить местонахождение человека, Марины Красной, 1973 г. р. С 27.08.2022 года, ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Салманова, дом 4, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — отмечается в сообщении.

Женщина была одета в куртку и джинсы синего цвета. При себе имела синюю сумку. Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, до плеч. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам по телефону: 88007008677.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) ищут пенсионерку, которая пропала на следующий день после своего дня рождения. Об этом сообщили в местной поисковой группе.

Марина Красная ушла из дома 27 августа

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В Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась, сообщается в поисковой группе «Азимут» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека, Марины Красной, 1973 г. р. С 27.08.2022 года, ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Салманова, дом 4, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — отмечается в сообщении. Женщина была одета в куртку и джинсы синего цвета. При себе имела синюю сумку. Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, до плеч. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам по телефону: 88007008677. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) ищут пенсионерку, которая пропала на следующий день после своего дня рождения. Об этом сообщили в местной поисковой группе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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