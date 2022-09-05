В Нижневартовске 49-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Фото

В Нижневартовске ищут пропавшую 49-летнюю женщину

06 сентября 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске ищут 49-летнюю женщину, которая ушла из дома Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась, сообщается в поисковой группе «Азимут» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека, Марины Красной, 1973 г. р. С 27.08.2022 года, ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Салманова, дом 4, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — отмечается в сообщении. Женщина была одета в куртку и джинсы синего цвета. При себе имела синюю сумку. Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, до плеч. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам по телефону: 88007008677. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) ищут пенсионерку, которая пропала на следующий день после своего дня рождения. Об этом сообщили в местной поисковой группе. Марина Красная ушла из дома 27 августа «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск», «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома и не вернулась, сообщается в поисковой группе «Азимут» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека, Марины Красной, 1973 г. р. С 27.08.2022 года, ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Салманова, дом 4, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — отмечается в сообщении. Женщина была одета в куртку и джинсы синего цвета. При себе имела синюю сумку. Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, до плеч. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам по телефону: 88007008677. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) ищут пенсионерку, которая пропала на следующий день после своего дня рождения. Об этом сообщили в местной поисковой группе.