Шумков назвал бассейн КГУ многострадальной стройкой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил ход строительства бассейна КГУ. В своем telegram-канале глава региона назвал данный объект многострадальным и заявил, что он станет доступным для всех горожан. Стройку также посетили мэр Кургана Елена Ситникова, ректор вуза Надежда Дубив и застройщик Дмитрий Парышев.

«Наш (их)) многострадальный) бассейн КГУ попал наконец-то в надежные руки местного добросовестного подрядчика. И практически сразу пошла работа. Завершение строительства объекта — июль 2023», — говорится в сообщении. Также Шумков отметил, что в бассейне смогут заниматься все горожане. «Поручил коллегам формировать будущие графики занятий так, чтобы все желающие горожане имели в бассейн свободный доступ. Объект хоть и университетский, но в первую очередь — городской», — написал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что строительством бассейна КГУ в Заозерном районе Кургана займется предприятие ЗАО «Курганстальмост». Стоимость возведения спортивного объекта составит более 242 млн рублей. Изначально контракт заключался с компанией ООО «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга в конце прошлого года. Бассейн должны были построить до конца октября 2022 года, однако застройщик не приступил к выполнению обязанностей. Позже курганский вуз расторг контракт с иногородним подрядчиком и заставили выплатить крупный штраф. Из-за этого питерский застройщик подал в суд на КГУ.

Глава региона Вадим Шумков посетил строящийся бассейн КГУ Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Шумков назвал бассейн КГУ многострадальным объектом Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

на стройке будущего бассейна также побывали мэр города Елена Ситникова, ректор КГУ Надежда Дубив и гендиректор «Курганстальмоста» Дмитрий Парышев Фото: telegram-канал Вадима Шумкова