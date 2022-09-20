Курганский перевозчик объяснил причины сокращения числа автобусов

В Кургане из-за болезни кондукторов и водителей стало меньше автобусов

21 сентября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

В транспортной компании рассказали, почему на маршруте №318 стало меньше автобусов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане перевозчик вынужден был сократить количество автобусов на маршруте №318 из-за болезни водителей и кондукторов. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. Транспортное предприятие отвечает за данный маршрут. «На маршруте №318 — пять автобусов. Стараемся всегда выпускать максимальное количество транспорта. Из-за того, что у нас массово болеют водители и кондукторы, происходят перебои. Приносим свои извинения курганцам. Постараемся найти возможности и резервы, чтобы на маршруте были все автобусы», — уточнила Кутепова. Она добавила, что сейчас в транспортной компании болеют 46 человек. Кроме того, нарушения графика движения связаны с закрытием дорог и мостов в городе. Ранее URA.RU сообщало, что на маршруте №318 почти в два раза сократили количество автобусов — с пяти до двух единиц. По данным представителей курганской мэрии, перевозчик сделал это самовольно.

В Кургане перевозчик вынужден был сократить количество автобусов на маршруте №318 из-за болезни водителей и кондукторов. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. Транспортное предприятие отвечает за данный маршрут. «На маршруте №318 — пять автобусов. Стараемся всегда выпускать максимальное количество транспорта. Из-за того, что у нас массово болеют водители и кондукторы, происходят перебои. Приносим свои извинения курганцам. Постараемся найти возможности и резервы, чтобы на маршруте были все автобусы», — уточнила Кутепова. Она добавила, что сейчас в транспортной компании болеют 46 человек. Кроме того, нарушения графика движения связаны с закрытием дорог и мостов в городе. Ранее URA.RU сообщало, что на маршруте №318 почти в два раза сократили количество автобусов — с пяти до двух единиц. По данным представителей курганской мэрии, перевозчик сделал это самовольно.