Депутат Тюменской облдумы заявил о готовности принять участие в спецоперации

Депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев готов отправиться на спецоперацию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев (ЛДПР) заявил, что готов принять участие в спецоперации РФ на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мобилизация сегодня — это процесс для каждого гражданина РФ, мобилизация всех нас! <…> Много людей задают сегодня вопросы друг другу: „А ты пойдешь участвовать в СВО?“ Мой ответ: я пойду, если действительно это будет необходимо. Еще раз, я пойду служить своей Родине», — заявил депутат в своих соцсетях.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призывать в первую очередь будут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Мобилизация не коснется студентов и срочников. Первые повестки уже получили медики и десантники. Депутат Госдумы РФ от Тюмени Николай Брыкин также готов отправиться в зону проведения спецоперации.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса.