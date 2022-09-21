Автомобиль загорелся в одном из тюменских дворов
На Червишевском тракте в Тюмени загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Об этом URA.RU рассказали В ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Вызов поступил в 9:41, по адресу Червишевский тракт, 15. Ликвидирован пожар был в 9:52. Привлекались две единицы специальной техники и шесть единиц личного состава. Машина была повреждена на площади пять квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Очевидцы делились кадрами происшествия в социальных сетях. «Надо тоже купить огнетушитель на всякий случай», — пишет под опубликованном видео в группе «ЧП Тюмень ЧС» Юлия Андреевна.
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