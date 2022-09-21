На Червишевском тракте в Тюмени загорелся автомобиль Hyundai Solaris

Автомобиль загорелся в одном из тюменских дворов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Червишевском тракте в Тюмени загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Об этом URA.RU рассказали В ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Вызов поступил в 9:41, по адресу Червишевский тракт, 15. Ликвидирован пожар был в 9:52. Привлекались две единицы специальной техники и шесть единиц личного состава. Машина была повреждена на площади пять квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы делились кадрами происшествия в социальных сетях. «Надо тоже купить огнетушитель на всякий случай», — пишет под опубликованном видео в группе «ЧП Тюмень ЧС» Юлия Андреевна.