21 сентября 2022

В Тюмени на берегу Туры нашли боевую гранату. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На действующий боеприпас наткнулся житель города Фото:

Житель Тюмени нашел на берегу туры боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили боеприпас, обнаруженный жителем Тюмени на берегу реки Тура. Взрывотехники идентифицировали находку как гранату Миллса образца 1915 года, с запалом и следами сильной коррозии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Боеприпас уничтожили с соблюдением мер безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе неподалеку от реки Туры жители наткнулись на мину.

Фото:

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Житель Тюмени нашел на берегу туры боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. «Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили боеприпас, обнаруженный жителем Тюмени на берегу реки Тура. Взрывотехники идентифицировали находку как гранату Миллса образца 1915 года, с запалом и следами сильной коррозии», — сообщает пресс-служба ведомства. Боеприпас уничтожили с соблюдением мер безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе неподалеку от реки Туры жители наткнулись на мину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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