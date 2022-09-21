На действующий боеприпас наткнулся житель города Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Тюмени нашел на берегу туры боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили боеприпас, обнаруженный жителем Тюмени на берегу реки Тура. Взрывотехники идентифицировали находку как гранату Миллса образца 1915 года, с запалом и следами сильной коррозии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Боеприпас уничтожили с соблюдением мер безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе неподалеку от реки Туры жители наткнулись на мину.