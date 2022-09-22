Из-за долгов на курганском ипподроме сократили сотрудников и руководителя

На курганском ипподроме сменился руководитель, организацию взял в аренду тюменский предприниматель (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с крупными убытками на курганском ипподроме уволили всех сотрудников, а организацию передали в аренду тюменскому бизнесмену Игорю Мамаеву. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«С 1 июня сократили штат курганского управления „Росипподромы“, уволили всех: руководителя, зоотехника, уборщиков. Сверху приняли решение передать весь ипподром арендатору из Тюмени. После этого половина бывшего штата устроилась к нему», — рассказал источник, приближенный к сфере спорта. По его словам, коллектив распустили в связи с убытком порядка 1,5 млн рублей за прошедший год.

В администрации курганского ипподрома частично подтвердили информацию о расформировании местного управления. «На базе курганского ипподрома было курганское региональное управление АО „Росипподромы“, возможно, про это идет речь», — объяснили в руководстве, отметив, что за комментариями необходимо обращаться в Москву. URA.RU направило запрос в АО «Росипподромы», на момент публикации ответ не поступил.

Также в руководстве ипподрома подтвердили URA.RU, что с 1 июня курганский ипподром целиком арендовал тюменский предприниматель Игорь Мамаев. «Он пересдает в аренду конюшни и многое другое. Взял подешевле — пересдал подороже», — отметил источник в администрации ипподрома.

По данным СБИС, Мамаев является директором ООО «Рысаки Западной Сибири». Компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. В разговоре с URA.RU Мамаев сообщил, что он арендует московский, ирбитский, тюменский и курганский ипподромы. «Все ипподромы были в долгах, но сейчас мы стараемся выровнять работу. Цены на аренду конюшен мы не повышали, сейчас они равны для всех», — говорит Мамаев. По его словам, стоимость постоя в сутки без кормов, опилов и работ составляет 3000 рублей.

До этого URA.RU писало, что в 2015 году на курганском ипподроме прошла масштабная реконструкция. В рамках программы на ипподроме создали комплекс конно-спортивных зданий, развлекательные и досуговые помещения.