Тюменские депутаты досрочно лишили мандата единоросса Сергея Романова

23 сентября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Сергей Романов отказался от мандата из-за наличия зарубежных активов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы досрочно прекратили полномочия парламентария Сергея Романова, избранного от «Единой России». Решение было принято 23 сентября на заседании облдумы, которое транслируется онлайн. «Прекратить досрочно полномочия депутата Романова Сергея Викторовича, избранного по одномандатному избирательному округу № 20», — говорится в постановлении. Решение принято по письменному заявлению депутата о сдаче мандата. Ранее URA.RU писало, что Романов отказался от мандата из-за наличия зарубежных активов и детей, которые живут во Франции. Довыборы на вакантное место состоятся в сентябре 2023 года.

Депутаты Тюменской областной думы досрочно прекратили полномочия парламентария Сергея Романова, избранного от «Единой России». Решение было принято 23 сентября на заседании облдумы, которое транслируется онлайн. «Прекратить досрочно полномочия депутата Романова Сергея Викторовича, избранного по одномандатному избирательному округу № 20», — говорится в постановлении. Решение принято по письменному заявлению депутата о сдаче мандата. Ранее URA.RU писало, что Романов отказался от мандата из-за наличия зарубежных активов и детей, которые живут во Франции. Довыборы на вакантное место состоятся в сентябре 2023 года.