22 сентября 2022

Тюменские депутаты досрочно лишили мандата единоросса Сергея Романова

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет о работе правительства ТО за 2015 год. Тюмень, романов сергей
Сергей Романов отказался от мандата из-за наличия зарубежных активов Фото:

Депутаты Тюменской областной думы досрочно прекратили полномочия парламентария Сергея Романова, избранного от «Единой России». Решение было принято 23 сентября на заседании облдумы, которое транслируется онлайн.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Романова Сергея Викторовича, избранного по одномандатному избирательному округу № 20», — говорится в постановлении. Решение принято по письменному заявлению депутата о сдаче мандата.

Ранее URA.RU писало, что Романов отказался от мандата из-за наличия зарубежных активов и детей, которые живут во Франции. Довыборы на вакантное место состоятся в сентябре 2023 года.

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Депутаты Тюменской областной думы досрочно прекратили полномочия парламентария Сергея Романова, избранного от «Единой России». Решение было принято 23 сентября на заседании облдумы, которое транслируется онлайн. «Прекратить досрочно полномочия депутата Романова Сергея Викторовича, избранного по одномандатному избирательному округу № 20», — говорится в постановлении. Решение принято по письменному заявлению депутата о сдаче мандата. Ранее URA.RU писало, что Романов отказался от мандата из-за наличия зарубежных активов и детей, которые живут во Франции. Довыборы на вакантное место состоятся в сентябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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