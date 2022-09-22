Жителя ЯНАО осудили за ложный донос

Ямалец заявил в полицию, что его транспортным средством незаконно завладел другой мужчина Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина привлечен к уголовной ответственности за ложный донос в полицию. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте ведомства.

«Следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ „Заведомо ложный донос“. По результатам суда лжедоносчик признан виновным и наказан штрафом в размере 20 тысяч рублей», — говорится в опубликованном сообщении.

По данным представителей УМВД, заявление от жителя города Муравлено о том, что его транспортным средством незаконно завладел другой гражданин, поступило в июне 2022 года. В ходе проверки сотрудники полиции установили: заявление является ложным. Сам мужчина признался в том, что изложенные им сведения были заведомо недостоверными.

Ранее URA.RU писало о жителе Ноябрьска, ложно обвинившего свою сожительницу. Еще один ямалец инсценировал похищение собственного автомобиля.