22 сентября 2022

Жителя ЯНАО осудили за ложный донос

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, автомобиль, полиция
Ямалец заявил в полицию, что его транспортным средством незаконно завладел другой мужчина Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина привлечен к уголовной ответственности за ложный донос в полицию. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте ведомства.

«Следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ „Заведомо ложный донос“. По результатам суда лжедоносчик признан виновным и наказан штрафом в размере 20 тысяч рублей», — говорится в опубликованном сообщении.

По данным представителей УМВД, заявление от жителя города Муравлено о том, что его транспортным средством незаконно завладел другой гражданин, поступило в июне 2022 года. В ходе проверки сотрудники полиции установили: заявление является ложным. Сам мужчина признался в том, что изложенные им сведения были заведомо недостоверными.

Ранее URA.RU писало о жителе Ноябрьска, ложно обвинившего свою сожительницу. Еще один ямалец инсценировал похищение собственного автомобиля.

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В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина привлечен к уголовной ответственности за ложный донос в полицию. Об этом сообщила пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте ведомства. «Следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ „Заведомо ложный донос“. По результатам суда лжедоносчик признан виновным и наказан штрафом в размере 20 тысяч рублей», — говорится в опубликованном сообщении. По данным представителей УМВД, заявление от жителя города Муравлено о том, что его транспортным средством незаконно завладел другой гражданин, поступило в июне 2022 года. В ходе проверки сотрудники полиции установили: заявление является ложным. Сам мужчина признался в том, что изложенные им сведения были заведомо недостоверными. Ранее URA.RU писало о жителе Ноябрьска, ложно обвинившего свою сожительницу. Еще один ямалец инсценировал похищение собственного автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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