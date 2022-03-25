Ямалец устроил похищение собственного авто в Тюмени

25 марта 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Страховая выплата ямальцу составила бы 6,5 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель ЯНАО инсценировал похищение собственного автомобиля премиум-класса марки «Infiniti», с целью получения выплаты в размере 6,5 млн рублей от страховой компании. Об этом на своем официальном сайте сообщает прокуратура Тюменской области. «24 февраля 2021 года в дежурную часть одного из отделов полиции Тюмени с заявлением о краже премиального внедорожника „Infiniti“ обратился ямалец. Мужчина рассказал, что накануне его автомобиль был похищен в Заречном микрорайоне. Но в действительности в ноябре 2020 года он допустил опрокидывание автомобиля, который был застрахован только от хищения. Затем нашел аналогичный внедорожник и установил на него старые номера. В ночь на 24 февраля 2021 года по его просьбе знакомый перегнал эту машину в другой город», — поясняет ведомство. Мужчина инсценировал похищение собственного авто с целью поучения выплаты от страховой компании в размере 6,5 млн рублей. Вину он признал лишь частично. Сейчас ямальцу грозит до 7 лет 6 месяцев лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере»), а также по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления»). Ранее URA.RU писало о том, что молодые люди из Тюмени угнали автомобиль у пенсионерки. Машину сотрудники правоохранительных органов нашли в Екатеринбурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель ЯНАО инсценировал похищение собственного автомобиля премиум-класса марки «Infiniti», с целью получения выплаты в размере 6,5 млн рублей от страховой компании. Об этом на своем официальном сайте сообщает прокуратура Тюменской области. «24 февраля 2021 года в дежурную часть одного из отделов полиции Тюмени с заявлением о краже премиального внедорожника „Infiniti“ обратился ямалец. Мужчина рассказал, что накануне его автомобиль был похищен в Заречном микрорайоне. Но в действительности в ноябре 2020 года он допустил опрокидывание автомобиля, который был застрахован только от хищения. Затем нашел аналогичный внедорожник и установил на него старые номера. В ночь на 24 февраля 2021 года по его просьбе знакомый перегнал эту машину в другой город», — поясняет ведомство. Мужчина инсценировал похищение собственного авто с целью поучения выплаты от страховой компании в размере 6,5 млн рублей. Вину он признал лишь частично. Сейчас ямальцу грозит до 7 лет 6 месяцев лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере»), а также по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления»). Ранее URA.RU писало о том, что молодые люди из Тюмени угнали автомобиль у пенсионерки. Машину сотрудники правоохранительных органов нашли в Екатеринбурге.