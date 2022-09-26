Военком Миасса рассказал, сколько жителей города призовут по мобилизации

Военком Миасса: планируется мобилизовать 283 жителя города

27 сентября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Из Миасса в рамках частичной мобилизации призовут 283 жителя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военном комиссариате Миасса (Челябинская область) рассказали, сколько жителей города призовут в рамках частичной мобилизации. По полученной информации, из Миасса призовут 283 жителя. «Всего в соответствии с требованиями первой волны мобилизации планируется призвать 283 миасца. Так, 27 сентября в учебный центр Елань, который находится в Свердловской области, отправился автобус с 35 призывниками», — передает издание «Миасский рабочий». В военкомате отметили, что многие жители города, не дожидаясь повесток, приходят в комиссариат в качестве добровольцев. Среди них есть люди вполне солидного возраста. Так в первый день отправки команд, 27 сентября, самому старшему призывнику было 57 лет. А самым возрастным добровольцем на днях стал миасец, которому уже за 70. Из городов и районов области 27 сентября проводили первые группы мобилизованных граждан. У всех боевое настроение. Они готовы защитить свою страну. Всего в рамках частичной мобилизации из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они получат такие же социальные гарантии, как и контрактники, участвующие в спецоперации на Украине.

В военном комиссариате Миасса (Челябинская область) рассказали, сколько жителей города призовут в рамках частичной мобилизации. По полученной информации, из Миасса призовут 283 жителя. «Всего в соответствии с требованиями первой волны мобилизации планируется призвать 283 миасца. Так, 27 сентября в учебный центр Елань, который находится в Свердловской области, отправился автобус с 35 призывниками», — передает издание «Миасский рабочий». В военкомате отметили, что многие жители города, не дожидаясь повесток, приходят в комиссариат в качестве добровольцев. Среди них есть люди вполне солидного возраста. Так в первый день отправки команд, 27 сентября, самому старшему призывнику было 57 лет. А самым возрастным добровольцем на днях стал миасец, которому уже за 70. Из городов и районов области 27 сентября проводили первые группы мобилизованных граждан. У всех боевое настроение. Они готовы защитить свою страну. Всего в рамках частичной мобилизации из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они получат такие же социальные гарантии, как и контрактники, участвующие в спецоперации на Украине.