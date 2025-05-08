На Челябинскую область вечером 9 мая обрушатся шторм, грозы и град

На Челябинскую область уже в ближайший час обрушится штормовой ветер с градом. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В ближайший час 9 мая, с сохранением на ночь 10 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Штормовое предупреждение передали к 17:00.
Синоптики уже обещали, что во второй половине дня в регионе ухудшится погода. Шторм идет на столицу региона из горно-заводской зоны.
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