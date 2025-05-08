08 мая 2025

На Челябинскую область вечером 9 мая обрушатся шторм, грозы и град

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На Челябинск идет грозовая туча с градом
На Челябинск идет грозовая туча с градом Фото:
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На Челябинскую область уже в ближайший час обрушится штормовой ветер с градом. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайший час 9 мая, с сохранением на ночь 10 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Штормовое предупреждение передали к 17:00.

Синоптики уже обещали, что во второй половине дня в регионе ухудшится погода. Шторм идет на столицу региона из горно-заводской зоны.

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На Челябинскую область уже в ближайший час обрушится штормовой ветер с градом. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ближайший час 9 мая, с сохранением на ночь 10 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Штормовое предупреждение передали к 17:00. Синоптики уже обещали, что во второй половине дня в регионе ухудшится погода. Шторм идет на столицу региона из горно-заводской зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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