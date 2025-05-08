Спикер гордумы Буяков поздравил челябинцев с Днем Победы

Сергей Буяков отдал дань памяти героям Фото: Пресс-служба Челябинской городской думы © URA.RU

Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков поздравил жителей города с юбилеем Победы. Поздравление Буяков разместил в своем аккаунте в соцсетях.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы! С Днем Славы наших солдат и тружеников тыла и Вечной памяти всех не вернувшихся из боя и ушедших от нас ветеранов. Мы бережно храним историю каждого защитника Отечества. Оба моих деда сражались — один в пехоте, другой в артиллерии. Моя бабушка воевала в лесах Белоруссии в партизанском отряде. Сегодня все они — в многомиллионном Бессмертном полку. Мы гордимся заслугами тех, кто боролся за мир и свободу, верим, что наследие наших героев не померкнет», — подчеркнул Буяков.

Буяков добавил, что доблесть и верность воинскому долгу фронтовиков Великой Отечественной войны сегодня служат образцом для военнослужащих, которые сегодня защищают Родину в зоне СВО. Они повторяют подвиги дедов, доказывают не словом, а делом, что мы — народ-победитель.

Буяков поблагодарил всех героев за мирное небо над головой, за спокойное будущее наших детей. Он выразил уверенность, что вместе с подрастающим поколением мы сделаем все возможное, чтобы сохранить историческое наследие страны и память о подвигах наших соотечественников.