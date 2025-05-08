Глава Челябинска Алексей Лошкин принял участие в шествии Бессмертный полк. Мэр пронес портрет своего деда, Алексея Николаевича Лошкина, участника Великой Отечественной войны. Он также поделился тем, что его дедушка никогда не рассказывал о войне, предпочитая молчать даже в День Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в акции приняли участие 200 тысяч горожан.
«Его призвали в армию в 1938 году, а домой он вернулся только в 1946-м. Дед прошел долгий путь, имел много наград. Я помню, что в День Победы он всегда молчал. Я маленький спрашивал его о войне, но он никогда ничего не рассказывал. Поэтому сегодня я иду с ним в Бессмертном полку, чтобы почтить память о нем, о подвиге, который он совершил вместе со всем русским народом», — рассказал Лошкин.
Глубокая связь Алексея Лошкина с дедом-фронтовиком подчеркивается тем, что мэр был назван в его честь. Наряду с участием в Бессмертном полку, глава города отметил важность поддержки участников спецоперации.
Шествие стартовало днем, 9 мая, от ЮУрГУ и прошло до Вечного огня. В акции принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина. О главных событиях Дня Победы в онлайн-режиме URA.RU рассказывает в трансляции.
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