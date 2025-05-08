08 мая 2025

Мэр Челябинска Лошкин пронес портрет деда в Бессмертном полку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Лошкин принял участие в шествии Бессмертный полк
Мэр Лошкин принял участие в шествии Бессмертный полк Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин принял участие в шествии Бессмертный полк. Мэр пронес портрет своего деда, Алексея Николаевича Лошкина, участника Великой Отечественной войны. Он также поделился тем, что его дедушка никогда не рассказывал о войне, предпочитая молчать даже в День Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в акции приняли участие 200 тысяч горожан.

«Его призвали в армию в 1938 году, а домой он вернулся только в 1946-м. Дед прошел долгий путь, имел много наград. Я помню, что в День Победы он всегда молчал. Я маленький спрашивал его о войне, но он никогда ничего не рассказывал. Поэтому сегодня я иду с ним в Бессмертном полку, чтобы почтить память о нем, о подвиге, который он совершил вместе со всем русским народом», — рассказал Лошкин.

Глубокая связь Алексея Лошкина с дедом-фронтовиком подчеркивается тем, что мэр был назван в его честь. Наряду с участием в Бессмертном полку, глава города отметил важность поддержки участников спецоперации.  

Шествие стартовало днем, 9 мая, от ЮУрГУ и прошло до Вечного огня. В акции принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина. О главных событиях Дня Победы в онлайн-режиме URA.RU рассказывает в трансляции.

В челябинском Бессмертном полку поучаствовали мэр Лошкин (слева), первый замгубернатора Мошаров (справа), а также глава региона Алексей Текслер
В челябинском Бессмертном полку поучаствовали мэр Лошкин (слева), первый замгубернатора Мошаров (справа), а также глава региона Алексей Текслер
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Глава Челябинска Алексей Лошкин принял участие в шествии Бессмертный полк. Мэр пронес портрет своего деда, Алексея Николаевича Лошкина, участника Великой Отечественной войны. Он также поделился тем, что его дедушка никогда не рассказывал о войне, предпочитая молчать даже в День Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в акции приняли участие 200 тысяч горожан. «Его призвали в армию в 1938 году, а домой он вернулся только в 1946-м. Дед прошел долгий путь, имел много наград. Я помню, что в День Победы он всегда молчал. Я маленький спрашивал его о войне, но он никогда ничего не рассказывал. Поэтому сегодня я иду с ним в Бессмертном полку, чтобы почтить память о нем, о подвиге, который он совершил вместе со всем русским народом», — рассказал Лошкин. Глубокая связь Алексея Лошкина с дедом-фронтовиком подчеркивается тем, что мэр был назван в его честь. Наряду с участием в Бессмертном полку, глава города отметил важность поддержки участников спецоперации.   Шествие стартовало днем, 9 мая, от ЮУрГУ и прошло до Вечного огня. В акции принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина. О главных событиях Дня Победы в онлайн-режиме URA.RU рассказывает в трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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