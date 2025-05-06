Карта перекрытия дорог Челябинска на 9 мая

В Челябинске перекроют движение на центральных и прилегающих улицах для проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. О том, какие улицы будут закрыты для движения к юбилею Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением праздничных мероприятий движение автотранспорта будет ограничено на ряде городских улиц», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Проезд будет перекрыт в разное время.
С 6:00 до 16:00 проезд будет закрыт:
– на проспекте Ленина в пределах от улицы Свободы до улицы Лесопарковой;
– на улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
– на улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
– на улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга;
– на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы К. Маркса;
– на улице Коммуны между улицами Свободы и Цвиллинга.
С 6:00 до 23:00 ограничения будут действовать:
– на улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.
С 15:30 до 23:00 движение будет недоступно:
– на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до улицы Кирова;
– на улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных;
– на улице Красной от улицы Труда до улицы 8 Марта.
С 20:00 до 23:00 транспортное сообщение будет приостановлено:
– на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская;
– на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина;
– на улице Каслинской от проспекта Победы до улицы 8 Марта;
– на улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
– на улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы;
– на улице К. Маркса от улицы Красная до улицы Свободы;
– на улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы;
– на улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
– на улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;
– на улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;
– на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
– на улице Советской от проспекта Ленина до улицы Труда;
– на улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.
Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать маршруты движения, учитывая введенные ограничения. В администрации Челябинска предупредили, что на центральных улицах будет также закрыто движение общественного транспорта.
В честь празднования Дня Победы горожанам и гостям обещают насыщенную программу. Так, главная пешеходная улица Челябинска — Кировка 9 мая превратится в театральную сцену, где пройдет бесплатный спектакль «Челябинск — Донбасс. А по проспекту Ленина пройдет шествие Бессмертного полка.
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