06 мая 2025

Карта перекрытия дорог Челябинска на 9 мая

В Челябинске перекроют дороги для празднования Дня Победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Челябинска будет перекрыт для проведения праздничных мероприятий
Центр Челябинска будет перекрыт для проведения праздничных мероприятий Фото:

В Челябинске перекроют движение на центральных и прилегающих улицах для проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. О том, какие улицы будут закрыты для движения к юбилею Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением праздничных мероприятий движение автотранспорта будет ограничено на ряде городских улиц», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Проезд будет перекрыт в разное время.

С 6:00 до 16:00 проезд будет закрыт:

– на проспекте Ленина в пределах от улицы Свободы до улицы Лесопарковой;

– на улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

– на улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

– на улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга;

– на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы К. Маркса;

– на улице Коммуны между улицами Свободы и Цвиллинга.

С 6:00 до 23:00 ограничения будут действовать:

– на улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.

С 15:30 до 23:00 движение будет недоступно:

– на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до улицы Кирова;

– на улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных;

– на улице Красной от улицы Труда до улицы 8 Марта.

С 20:00 до 23:00 транспортное сообщение будет приостановлено:

– на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская;

– на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина;

– на улице Каслинской от проспекта Победы до улицы 8 Марта;

– на улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

– на улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы;

– на улице К. Маркса от улицы Красная до улицы Свободы;

– на улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы;

– на улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

– на улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Советской от проспекта Ленина до улицы Труда;

– на улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать маршруты движения, учитывая введенные ограничения. В администрации Челябинска предупредили, что на центральных улицах будет также закрыто движение общественного транспорта.

В честь празднования Дня Победы горожанам и гостям обещают насыщенную программу. Так, главная пешеходная улица Челябинска — Кировка 9 мая превратится в театральную сцену, где пройдет бесплатный спектакль «Челябинск — Донбасс. А по проспекту Ленина пройдет шествие Бессмертного полка.

В Челябинске 9 мая будет ограничено движение в центре
В Челябинске 9 мая будет ограничено движение в центре
Фото:

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В Челябинске перекроют движение на центральных и прилегающих улицах для проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. О том, какие улицы будут закрыты для движения к юбилею Победы, сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением праздничных мероприятий движение автотранспорта будет ограничено на ряде городских улиц», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Проезд будет перекрыт в разное время. С 6:00 до 16:00 проезд будет закрыт: – на проспекте Ленина в пределах от улицы Свободы до улицы Лесопарковой; – на улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина; – на улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского; – на улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга; – на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы К. Маркса; – на улице Коммуны между улицами Свободы и Цвиллинга. С 6:00 до 23:00 ограничения будут действовать: – на улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. С 15:30 до 23:00 движение будет недоступно: – на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до улицы Кирова; – на улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных; – на улице Красной от улицы Труда до улицы 8 Марта. С 20:00 до 23:00 транспортное сообщение будет приостановлено: – на улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская; – на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина; – на улице Каслинской от проспекта Победы до улицы 8 Марта; – на улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда; – на улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы; – на улице К. Маркса от улицы Красная до улицы Свободы; – на улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы; – на улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта; – на улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда; – на улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда; – на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда; – на улице Советской от проспекта Ленина до улицы Труда; – на улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда. Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать маршруты движения, учитывая введенные ограничения. В администрации Челябинска предупредили, что на центральных улицах будет также закрыто движение общественного транспорта. В честь празднования Дня Победы горожанам и гостям обещают насыщенную программу. Так, главная пешеходная улица Челябинска — Кировка 9 мая превратится в театральную сцену, где пройдет бесплатный спектакль «Челябинск — Донбасс. А по проспекту Ленина пройдет шествие Бессмертного полка.
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