В Челябинске испортится погода через два часа

В Челябинске может испортиться погода уже через 2-3 часа — на областной центр с горно-заводской зоны движется грозовая туча. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
"Сегодня в этот светлый праздник нас радует солнышко - подарок для столицы региона. Но такая погода сейчас не везде. В эти минуты зона осадков местами с грозами активизируется в горной зоне, к Челябинску может подойти через 2-3 часа", — предупредили метеорологи.
Синоптики заранее отмечали, что во второй половине дня 9 мая в Челябинске и области ожидаются дожди и грозы. С утра метеорологи обещали облачную погоду, однако на радость всем выступающим и гостям праздника выглянуло солнце.
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