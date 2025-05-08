08 мая 2025

В Челябинске испортится погода через два часа

© Служба новостей «URA.RU»
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На Челябинск идет грозовая туча
На Челябинск идет грозовая туча Фото:
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В Челябинске может испортиться погода уже через 2-3 часа — на областной центр с горно-заводской зоны движется грозовая туча. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

"Сегодня в этот светлый праздник нас радует солнышко - подарок для столицы региона. Но такая погода сейчас не везде. В эти минуты зона осадков местами с грозами активизируется в горной зоне, к Челябинску может подойти через 2-3 часа", — предупредили метеорологи.

Синоптики заранее отмечали, что во второй половине дня 9 мая в Челябинске и области ожидаются дожди и грозы. С утра метеорологи обещали облачную погоду, однако на радость всем выступающим и гостям праздника выглянуло солнце.

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В Челябинске может испортиться погода уже через 2-3 часа — на областной центр с горно-заводской зоны движется грозовая туча. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. "Сегодня в этот светлый праздник нас радует солнышко - подарок для столицы региона. Но такая погода сейчас не везде. В эти минуты зона осадков местами с грозами активизируется в горной зоне, к Челябинску может подойти через 2-3 часа", — предупредили метеорологи. Синоптики заранее отмечали, что во второй половине дня 9 мая в Челябинске и области ожидаются дожди и грозы. С утра метеорологи обещали облачную погоду, однако на радость всем выступающим и гостям праздника выглянуло солнце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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