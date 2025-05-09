Депутат Госдумы Лантратова рассказала о возвращении российского бойца из плена

Из украинского плена вернулся 21-летний российский боец с позывным «Добрыня». Об этом рассказала депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Сегодня хочу поделиться радостной новостью — из украинского плена в рамках обмена вернулся наш российский боец с позывным „Добрыня“. Это 21-летний парень, который добровольно заключил контракт, чтобы защищать Родину», — уточнила Лантратова.
Лантратова уточнила, что отец бойца рассказал ей, что его сын исчез на Курском направлении в ноябре прошлого года. В декабре представители Красного Креста связались с ним и сообщили, что его сын содержится в Сумской колонии. Молодому человеку удалось передать через организацию личное послание, включавшее детали, известные только им двоим. Это позволило отцу с уверенностью утверждать, что речь идет именно о его сыне.
«Получив это обращение, я незамедлительно обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Николаевне Москальковой . И сегодня могу с огромной благодарностью сказать: благодаря ее участию, профессионализму и неравнодушию наш защитник вернулся домой!» — добавила парламентарий.
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