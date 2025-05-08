08 мая 2025

Магнитогорск празднует юбилей Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На праздновании Дня Победы в Магнитогорске собрались тысячи горожан
На праздновании Дня Победы в Магнитогорске собрались тысячи горожан Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, прошли парад Победы и Бессмертный полк. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, торжественное построение принимал мэр Сергей Бердников.

«В торжественном построении традиционно приняли участие военные и силовые структуры Магнитогорска. На площади собрались первые лица города», — передает корреспондент URA.RU.

Построение в сопровождении оркестра сменил детский хор «Голоса Магнитки». Юные артисты исполнили военные песни перед сотнями магнитогорцев. После возложения цветов на Вечном огне первые лица региона отправились к братским могилам на Левобережном кладбище.

К 13:00 горожане начали построение в Бессмертный полк. Колонна прошла по проспекту ленина до площади Торжеств. Как передает корреспондент URA.RU на шествие собрались тысячи горожан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, прошли парад Победы и Бессмертный полк. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, торжественное построение принимал мэр Сергей Бердников. «В торжественном построении традиционно приняли участие военные и силовые структуры Магнитогорска. На площади собрались первые лица города», — передает корреспондент URA.RU. Построение в сопровождении оркестра сменил детский хор «Голоса Магнитки». Юные артисты исполнили военные песни перед сотнями магнитогорцев. После возложения цветов на Вечном огне первые лица региона отправились к братским могилам на Левобережном кладбище. К 13:00 горожане начали построение в Бессмертный полк. Колонна прошла по проспекту ленина до площади Торжеств. Как передает корреспондент URA.RU на шествие собрались тысячи горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...