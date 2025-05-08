В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, прошли парад Победы и Бессмертный полк. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, торжественное построение принимал мэр Сергей Бердников.
«В торжественном построении традиционно приняли участие военные и силовые структуры Магнитогорска. На площади собрались первые лица города», — передает корреспондент URA.RU.
Построение в сопровождении оркестра сменил детский хор «Голоса Магнитки». Юные артисты исполнили военные песни перед сотнями магнитогорцев. После возложения цветов на Вечном огне первые лица региона отправились к братским могилам на Левобережном кладбище.
К 13:00 горожане начали построение в Бессмертный полк. Колонна прошла по проспекту ленина до площади Торжеств. Как передает корреспондент URA.RU на шествие собрались тысячи горожан.
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