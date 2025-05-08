Челябинцы помнят и гордятся
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Челябинск отмечает 80-летие Победы в Великой отечественной войне. URA.RU предлагает читателям следить за главными событиями в
Главными событиями станут Парад Победы и «Бессмертный полк». Шествия пройдут по проспекту Ленина.
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