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Челябинск празднует 80-летие Победы

09 мая 2025 в 09:56 Размер текста - 17 +

Челябинцы помнят и гордятся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Челябинск отмечает 80-летие Победы в Великой отечественной войне. URA.RU предлагает читателям следить за главными событиями в прямой видеотрансляции. Главными событиями станут Парад Победы и «Бессмертный полк». Шествия пройдут по проспекту Ленина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск отмечает 80-летие Победы в Великой отечественной войне. URA.RU предлагает читателям следить за главными событиями в прямой видеотрансляции. Главными событиями станут Парад Победы и «Бессмертный полк». Шествия пройдут по проспекту Ленина.