08 мая 2025

Смотрите вместе с URA.RU как Челябинск встречает 80-летие Победы. Видео

Челябинск празднует 80-летие Победы
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9 мая возложение цветов Челябинск
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Челябинск отмечает 80-летие Победы в Великой отечественной войне. URA.RU предлагает читателям следить за главными событиями в прямой видеотрансляции.

Главными событиями станут Парад Победы и «Бессмертный полк». Шествия пройдут по проспекту Ленина.

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Челябинск отмечает 80-летие Победы в Великой отечественной войне. URA.RU предлагает читателям следить за главными событиями в прямой видеотрансляции. Главными событиями станут Парад Победы и «Бессмертный полк». Шествия пройдут по проспекту Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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