08 мая 2025

Мэр Челябинска Лошкин: День Победы — символ единства и героизма. Видео

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Алексей Лошкин поздравил горожан с юбилеем Великой Победы
Алексей Лошкин поздравил горожан с юбилеем Великой Победы Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан и гостей города с праздником Великой Победы. На Параде Победы 9 мая он заявил о символизме этого праздника для всего русского народа. 

«День Великой Победы — символ единства и героизма для всего русского народа. Воины, защищавшие нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, всегда будут в нашей памяти и являются живым примером для нас и по сей день», — отметил глава города.

Лошкин добавил, что сегодня русский народ объединился перед одной бедой. Он сказал, что наши воины сегодня защищают наши границы, отстаивают традиционные ценности в зоне проведения спецоперации.

«Как и в годы Великой Отечественной войны русский народ борется за наше право быть сильными, мужественными, объединившимися перед одной бедой. Мы победим. Вместе мы сила», — подчеркнул Лошкин.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан и гостей города с праздником Великой Победы. На Параде Победы 9 мая он заявил о символизме этого праздника для всего русского народа.  «День Великой Победы — символ единства и героизма для всего русского народа. Воины, защищавшие нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, всегда будут в нашей памяти и являются живым примером для нас и по сей день», — отметил глава города. Лошкин добавил, что сегодня русский народ объединился перед одной бедой. Он сказал, что наши воины сегодня защищают наши границы, отстаивают традиционные ценности в зоне проведения спецоперации. «Как и в годы Великой Отечественной войны русский народ борется за наше право быть сильными, мужественными, объединившимися перед одной бедой. Мы победим. Вместе мы сила», — подчеркнул Лошкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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