Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан и гостей города с праздником Великой Победы. На Параде Победы 9 мая он заявил о символизме этого праздника для всего русского народа.
«День Великой Победы — символ единства и героизма для всего русского народа. Воины, защищавшие нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, всегда будут в нашей памяти и являются живым примером для нас и по сей день», — отметил глава города.
Лошкин добавил, что сегодня русский народ объединился перед одной бедой. Он сказал, что наши воины сегодня защищают наши границы, отстаивают традиционные ценности в зоне проведения спецоперации.
«Как и в годы Великой Отечественной войны русский народ борется за наше право быть сильными, мужественными, объединившимися перед одной бедой. Мы победим. Вместе мы сила», — подчеркнул Лошкин.
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