08 мая 2025

Челябинские VIP возложили цветы к Вечному огню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония возложения цветов к Вечному огню началась с поздравления Алексей Текслера
Церемония возложения цветов к Вечному огню началась с поздравления Алексей Текслера Фото:

Представители челябинского истеблишмента возложили цветы у мемориала Великой Победы. Первым венок от себя и жителей региона возложил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с мемориала на аллее Славы.

«Первым был возложен венок от губернатора и жителей Челябинской области. Вместе с Алексеем Текслером цветы возложили спикер заксобрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев и начальник Челябинского гарнизона Александр Свиридонов», — передает корреспондент URA.RU.

На церемонии присутствовали все заместители главы региона, руководители правоохранительных структур. Цветы также возложили депутаты и руководители органов исполнительной власти.

В том числе память героев почтили вице-губернатор Роман Воллерт, мэр Алексей Лошкин, сенатор и эск-мэр Наталья Котова, вице-спикер ЗСО Андрей Шмидт. Среди присутствующих появились и депутат Госдумы Олег Голиков, герои СВО и ветераны Великой Отечественной войны.

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Представители челябинского истеблишмента возложили цветы у мемориала Великой Победы. Первым венок от себя и жителей региона возложил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с мемориала на аллее Славы. «Первым был возложен венок от губернатора и жителей Челябинской области. Вместе с Алексеем Текслером цветы возложили спикер заксобрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев и начальник Челябинского гарнизона Александр Свиридонов», — передает корреспондент URA.RU. На церемонии присутствовали все заместители главы региона, руководители правоохранительных структур. Цветы также возложили депутаты и руководители органов исполнительной власти. В том числе память героев почтили вице-губернатор Роман Воллерт, мэр Алексей Лошкин, сенатор и эск-мэр Наталья Котова, вице-спикер ЗСО Андрей Шмидт. Среди присутствующих появились и депутат Госдумы Олег Голиков, герои СВО и ветераны Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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