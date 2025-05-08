Представители челябинского истеблишмента возложили цветы у мемориала Великой Победы. Первым венок от себя и жителей региона возложил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с мемориала на аллее Славы.
«Первым был возложен венок от губернатора и жителей Челябинской области. Вместе с Алексеем Текслером цветы возложили спикер заксобрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев и начальник Челябинского гарнизона Александр Свиридонов», — передает корреспондент URA.RU.
На церемонии присутствовали все заместители главы региона, руководители правоохранительных структур. Цветы также возложили депутаты и руководители органов исполнительной власти.
В том числе память героев почтили вице-губернатор Роман Воллерт, мэр Алексей Лошкин, сенатор и эск-мэр Наталья Котова, вице-спикер ЗСО Андрей Шмидт. Среди присутствующих появились и депутат Госдумы Олег Голиков, герои СВО и ветераны Великой Отечественной войны.
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