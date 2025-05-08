08 мая 2025

Мэр Лошкин поздравил челябинцев с Днем Победы. Видео

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Мэр Алексей Лошкин поздравил с юбилеем Победы жителей Челябинска
Мэр Алексей Лошкин поздравил с юбилеем Победы жителей Челябинска Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил жителей города с Днем Победы. Он напомнил челябинцам о необходимости вспомнить тех, кто бросил вызов фашизму в годы Великой Отечественной войны.

«Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы. С праздником, который наполняет наши сердца особым трепетом и чувством глубокого уважения к подвигу старших поколений. С Днём Великой Победы, легендарный Танкоград!», — заявил Лошкин в своем telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что Челябинск стал одним из символов страшной и грозной эпохи. Он отметил, что память о каждом солдате и работнике тыла хранится до сих пор. Лошкин напомнил о важности поблагодарить ветеранов, вспомнить героев и передать уроки истории молодому поколению.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил жителей города с Днем Победы. Он напомнил челябинцам о необходимости вспомнить тех, кто бросил вызов фашизму в годы Великой Отечественной войны. «Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы. С праздником, который наполняет наши сердца особым трепетом и чувством глубокого уважения к подвигу старших поколений. С Днём Великой Победы, легендарный Танкоград!», — заявил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города подчеркнул, что Челябинск стал одним из символов страшной и грозной эпохи. Он отметил, что память о каждом солдате и работнике тыла хранится до сих пор. Лошкин напомнил о важности поблагодарить ветеранов, вспомнить героев и передать уроки истории молодому поколению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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