08 мая 2025

В Челябинск из Москвы доставили лампаду с Вечным огнем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту лампаду с Вечным огнем передали в торжественной обстановке
В аэропорту лампаду с Вечным огнем передали в торжественной обстановке Фото:

В Челябинск прибыла лампада с Вечным огнем от Могилы неизвестного солдата в Москве. Как заявили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, огонь доставил председатель регионального фонда «Тёплый дом» Михаил Щапов.

«В аэропорт Челябинск привезли лампаду с Вечным огнем. Символ памяти встречали почетный караул, волонтеры и юнармейцы», — пояснили сотрудники аэропорта.

В аэропорту провели торжественную церемонию передачи огня. Она прошла в терминале внутренних линий.

Огонь доставлен с Могилы неизвестного солдата
Огонь доставлен с Могилы неизвестного солдата
Фото:
Приняли реликвию почетный караул, волонтеры и юнармейцы
Приняли реликвию почетный караул, волонтеры и юнармейцы
Фото:

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В Челябинск прибыла лампада с Вечным огнем от Могилы неизвестного солдата в Москве. Как заявили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, огонь доставил председатель регионального фонда «Тёплый дом» Михаил Щапов. «В аэропорт Челябинск привезли лампаду с Вечным огнем. Символ памяти встречали почетный караул, волонтеры и юнармейцы», — пояснили сотрудники аэропорта. В аэропорту провели торжественную церемонию передачи огня. Она прошла в терминале внутренних линий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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