В аэропорту лампаду с Вечным огнем передали в торжественной обстановке
В Челябинск прибыла лампада с Вечным огнем от Могилы неизвестного солдата в Москве. Как заявили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, огонь доставил председатель регионального фонда «Тёплый дом» Михаил Щапов.
«В аэропорт Челябинск привезли лампаду с Вечным огнем. Символ памяти встречали почетный караул, волонтеры и юнармейцы», — пояснили сотрудники аэропорта.
В аэропорту провели торжественную церемонию передачи огня. Она прошла в терминале внутренних линий.
Огонь доставлен с Могилы неизвестного солдата
Приняли реликвию почетный караул, волонтеры и юнармейцы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!