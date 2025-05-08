В день 80-летия Победы Челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал о связи воинских традиций прошлого и настоящего, поздравляя земляков с праздником. Как он заявил в своем поздравлении к землякам, в наши место подвигу есть, как это было и в годы Великой Отечественной войны.
«Следуя примеру дедов и прадедов, наши бойцы уверенно одолевают неонацистов. Работники оборонных предприятий обеспечивают нужды фронта. Тысячи гражданских специалистов помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных регионах. Связь поколений крепка как никогда», — заявил Текслер.
Губернатор напомнил, что важно сохранять память о героях, отдавших жизни ради будущего страны. Он заверил, что земляки делают все возможное, чтобы быть достойными славы поколения победителей, выражая вечную память павшим и поддержку нынешним защитникам Отечества.
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