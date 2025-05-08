08 мая 2025

Челябинский губернатор высказался о связи воинских традиций разных времен. Видео

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Алексей Текслер поздравил жителей области с праздником Великой Победы
Алексей Текслер поздравил жителей области с праздником Великой Победы Фото:

В день 80-летия Победы Челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал о связи воинских традиций прошлого и настоящего, поздравляя земляков с праздником. Как он заявил в своем поздравлении к землякам, в наши место подвигу есть, как это было и в годы Великой Отечественной войны.

«Следуя примеру дедов и прадедов, наши бойцы уверенно одолевают неонацистов. Работники оборонных предприятий обеспечивают нужды фронта. Тысячи гражданских специалистов помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных регионах. Связь поколений крепка как никогда», — заявил Текслер.

Губернатор напомнил, что важно сохранять память о героях, отдавших жизни ради будущего страны. Он заверил, что земляки делают все возможное, чтобы быть достойными славы поколения победителей, выражая вечную память павшим и поддержку нынешним защитникам Отечества.

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В день 80-летия Победы Челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал о связи воинских традиций прошлого и настоящего, поздравляя земляков с праздником. Как он заявил в своем поздравлении к землякам, в наши место подвигу есть, как это было и в годы Великой Отечественной войны. «Следуя примеру дедов и прадедов, наши бойцы уверенно одолевают неонацистов. Работники оборонных предприятий обеспечивают нужды фронта. Тысячи гражданских специалистов помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных регионах. Связь поколений крепка как никогда», — заявил Текслер. Губернатор напомнил, что важно сохранять память о героях, отдавших жизни ради будущего страны. Он заверил, что земляки делают все возможное, чтобы быть достойными славы поколения победителей, выражая вечную память павшим и поддержку нынешним защитникам Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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