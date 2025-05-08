Сотрудники прокуратуры Челябинской области в честь Дня Победы записали праздничную песню. Видео предоставили в пресс-службе ведомства.
"Коллектив прокуратуры Челябинской области поздравляет южноуральцев с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Песня «Ты же выжил, солдат!» композитора Владимира Мигули на стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной «Солдату Сталинграда» - это память о павших в войне, которая передается от поколения к поколению, это гордость за величие совершенного подвига во имя Отчизны", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В Челябинске полным ходом идут праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Победы. Прямо сейчас играет музыка на Театральной площади, для горожан и гостей выступают творческие коллективы.
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