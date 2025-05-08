08 мая 2025

Челябинская прокуратура поздравила жителей с Днем Победы песней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске празднуется День Победы
В Челябинске празднуется День Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Сотрудники прокуратуры Челябинской области в честь Дня Победы записали праздничную песню. Видео предоставили в пресс-службе ведомства.

"Коллектив прокуратуры Челябинской области поздравляет южноуральцев с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Песня «Ты же выжил, солдат!» композитора Владимира Мигули на стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной «Солдату Сталинграда» - это память о павших в войне, которая передается от поколения к поколению, это гордость за величие совершенного подвига во имя Отчизны", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В Челябинске полным ходом идут праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Победы. Прямо сейчас играет музыка на Театральной площади, для горожан и гостей выступают творческие коллективы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники прокуратуры Челябинской области в честь Дня Победы записали праздничную песню. Видео предоставили в пресс-службе ведомства. "Коллектив прокуратуры Челябинской области поздравляет южноуральцев с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Песня «Ты же выжил, солдат!» композитора Владимира Мигули на стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной «Солдату Сталинграда» - это память о павших в войне, которая передается от поколения к поколению, это гордость за величие совершенного подвига во имя Отчизны", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. В Челябинске полным ходом идут праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Победы. Прямо сейчас играет музыка на Театральной площади, для горожан и гостей выступают творческие коллективы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...