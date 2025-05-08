В Челябинске первые лица региона и областного центра после возложения цветов к Вечному огню отправились на торжественное построение. Часть из них на парад Победы пришла с детьми, передает корреспондент URA.RU.
«На торжественное построение прибыла супруга губернатора Ирина Текслер. Вместе с семьей праздник проводит и председатель Центрального райсуда Челябинска Денис Лекарь. Он пришел на парад с сыном», — передает корреспондент URA.RU с площади Революции.
Лекарь, как и его коллеги, оделся торжественно в судейский мундир с наградами за службу. Тому же примеру последовал и председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Андрей Пшеницын. В числе первых прибывших также оказались сенатор и экс-мэр Наталья Котова, вице-губернаторы Иван Куцевляк и Алексей Фартыгин.
Среди гостей замечены и министры. В объектив попали министр спорта региона Владимир Иванов, омбудсмен по правам человека Юлия Сударенко и главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!