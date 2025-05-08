08 мая 2025

VIP-ы Челябинска пришли на парад Победы с семьями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На парад Победы прибыли первые лица региона и Челябинска
На парад Победы прибыли первые лица региона и Челябинска Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Челябинске первые лица региона и областного центра после возложения цветов к Вечному огню отправились на торжественное построение. Часть из них на парад Победы пришла с детьми, передает корреспондент URA.RU.

«На торжественное построение прибыла супруга губернатора Ирина Текслер. Вместе с семьей праздник проводит и председатель Центрального райсуда Челябинска Денис Лекарь. Он пришел на парад с сыном», — передает корреспондент URA.RU с площади Революции.

Лекарь, как и его коллеги, оделся торжественно в судейский мундир с наградами за службу. Тому же примеру последовал и председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Андрей Пшеницын. В числе первых прибывших также оказались сенатор и экс-мэр Наталья Котова, вице-губернаторы Иван Куцевляк и Алексей Фартыгин.

Среди гостей замечены и министры. В объектив попали министр спорта региона Владимир Иванов, омбудсмен по правам человека Юлия Сударенко и главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов.

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В Челябинске первые лица региона и областного центра после возложения цветов к Вечному огню отправились на торжественное построение. Часть из них на парад Победы пришла с детьми, передает корреспондент URA.RU. «На торжественное построение прибыла супруга губернатора Ирина Текслер. Вместе с семьей праздник проводит и председатель Центрального райсуда Челябинска Денис Лекарь. Он пришел на парад с сыном», — передает корреспондент URA.RU с площади Революции. Лекарь, как и его коллеги, оделся торжественно в судейский мундир с наградами за службу. Тому же примеру последовал и председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Андрей Пшеницын. В числе первых прибывших также оказались сенатор и экс-мэр Наталья Котова, вице-губернаторы Иван Куцевляк и Алексей Фартыгин. Среди гостей замечены и министры. В объектив попали министр спорта региона Владимир Иванов, омбудсмен по правам человека Юлия Сударенко и главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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