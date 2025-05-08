08 мая 2025

Златоуст встречает День Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник в Златоусте начался с мероприятия у Мемориала Славы
Праздник в Златоусте начался с мероприятия у Мемориала Славы Фото:

В День Победы Златоуст (Челябинская область) начал празднование с театрализованного мероприятия у Мемориала Славы в районе проспекта Гагарина. Как передал корреспондент URA.RU, программа торжеств продолжилась шествием Бессмертного полка. 

«На мероприятии прозвучали поздравления и песни военных лет. Дети вручили цветы ветеранам», — рассказал корреспондент информагентства.

Затем вдоль пруда горожане прошли с портретами воевавших родственников. После завершения шествия Бессмертного полка начался парад. Он проходит на площади перед городской мэрией.

«Великая Отечественная война стала наглядным примером, насколько крепки и сильна наша любимая Родина, ее народ. Праздник мы встречаем с чувством глубокой благодарности. Сегодня нашим воинам вновь пришлось встать с оружием в руках на защиту мира и добра. Здесь, в тылу, мы оказываем им помощь», — сказал в ходе приветствия мэр Олег Решетников.

Накануне в городе заложили капсулу памяти с посланием потомкам, кто в 2045 году отметит столетие Победы. А в день 9 мая мероприятия продолжатся концертами в городских парках и скверах. Вечером перед мэрией состоится концерт, а когда стемнеет — праздничный салют.

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В День Победы Златоуст (Челябинская область) начал празднование с театрализованного мероприятия у Мемориала Славы в районе проспекта Гагарина. Как передал корреспондент URA.RU, программа торжеств продолжилась шествием Бессмертного полка.  «На мероприятии прозвучали поздравления и песни военных лет. Дети вручили цветы ветеранам», — рассказал корреспондент информагентства. Затем вдоль пруда горожане прошли с портретами воевавших родственников. После завершения шествия Бессмертного полка начался парад. Он проходит на площади перед городской мэрией. «Великая Отечественная война стала наглядным примером, насколько крепки и сильна наша любимая Родина, ее народ. Праздник мы встречаем с чувством глубокой благодарности. Сегодня нашим воинам вновь пришлось встать с оружием в руках на защиту мира и добра. Здесь, в тылу, мы оказываем им помощь», — сказал в ходе приветствия мэр Олег Решетников. Накануне в городе заложили капсулу памяти с посланием потомкам, кто в 2045 году отметит столетие Победы. А в день 9 мая мероприятия продолжатся концертами в городских парках и скверах. Вечером перед мэрией состоится концерт, а когда стемнеет — праздничный салют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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