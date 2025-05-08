08 мая 2025

Ветеран СВО Рожков записал спецобращение к челябинцам в День Победы. Видео

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Рожков поздравил челябинцев с Днем Победы
Рожков поздравил челябинцев с Днем Победы Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В День Победы ветеран СВО Алексей Рожков опубликовал в соцсетях видеообращение к жителям Челябинска. В своем послании он подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге предков и отметил связь поколений защитников Отечества. Рожков напомнил, что День Победы — это общий праздник всех, кто сражался тогда и кто продолжает защищать страну сейчас.

«Память о войне — не книжная, не абстрактная. Она в воздухе этого дня, в песнях, в старых фотографиях и — в тех, кто сегодня снова встает на защиту страны. Я не сравниваю то, что было тогда, с тем, что мы прошли сейчас. Это разное время, разный масштаб, разные ситуации. Но суть одна: когда Родина зовет, ты идешь, потому что не можешь иначе» — написал Рожков в telegram-канале.

По словам Рожкова, ветераны Великой Отечественной войны отстояли право будущих поколений на мир, и нынешние защитники являются продолжением этой истории. Он заключил, что пока страна помнит о героизме предков и о том, за что они сражались, народ будет непобедим.

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В День Победы ветеран СВО Алексей Рожков опубликовал в соцсетях видеообращение к жителям Челябинска. В своем послании он подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге предков и отметил связь поколений защитников Отечества. Рожков напомнил, что День Победы — это общий праздник всех, кто сражался тогда и кто продолжает защищать страну сейчас. «Память о войне — не книжная, не абстрактная. Она в воздухе этого дня, в песнях, в старых фотографиях и — в тех, кто сегодня снова встает на защиту страны. Я не сравниваю то, что было тогда, с тем, что мы прошли сейчас. Это разное время, разный масштаб, разные ситуации. Но суть одна: когда Родина зовет, ты идешь, потому что не можешь иначе» — написал Рожков в telegram-канале. По словам Рожкова, ветераны Великой Отечественной войны отстояли право будущих поколений на мир, и нынешние защитники являются продолжением этой истории. Он заключил, что пока страна помнит о героизме предков и о том, за что они сражались, народ будет непобедим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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