08 мая 2025

Депутаты челябинского заксобрания заявили об ответственности наследников Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты отдали дань памяти защитникам Родины
Депутаты отдали дань памяти защитникам Родины Фото:

Депутаты Заксобрания Челябинской области в своем поздравлении с Днем Победы заявили о высокой ответственности наследников поколений прошлого. В своем праздничном заявлении парламентарии указали на бессмертный подвиг победителей в Великой Отечественной войне.

«Быть наследниками такой Победы — это почетная миссия и огромная ответственность — за будущее страны, за единство народов, воспитание новых поколений и сохранение памяти о ней», — заявили депутаты. Они добавили, что регион сыграл важную роль в Великой Победе.

Область в годы войны приютила сотни тысяч эвакуированных, на предприятиях южноуральцы днем и ночью ковали победу. Челябинск, известный как Танкоград, стал символом трудового подвига, который трудящиеся совершали ради блага страны, отметили парламентарии.

Депутаты напомнили: многие жители региона отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс получили звание «Город трудовой доблести».

Депутаты ЗСО поблагодарили ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Парламентарии пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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Депутаты Заксобрания Челябинской области в своем поздравлении с Днем Победы заявили о высокой ответственности наследников поколений прошлого. В своем праздничном заявлении парламентарии указали на бессмертный подвиг победителей в Великой Отечественной войне. «Быть наследниками такой Победы — это почетная миссия и огромная ответственность — за будущее страны, за единство народов, воспитание новых поколений и сохранение памяти о ней», — заявили депутаты. Они добавили, что регион сыграл важную роль в Великой Победе. Область в годы войны приютила сотни тысяч эвакуированных, на предприятиях южноуральцы днем и ночью ковали победу. Челябинск, известный как Танкоград, стал символом трудового подвига, который трудящиеся совершали ради блага страны, отметили парламентарии. Депутаты напомнили: многие жители региона отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс получили звание «Город трудовой доблести». Депутаты ЗСО поблагодарили ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Парламентарии пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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