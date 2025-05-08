Депутаты челябинского заксобрания заявили об ответственности наследников Победы

Депутаты Заксобрания Челябинской области в своем поздравлении с Днем Победы заявили о высокой ответственности наследников поколений прошлого. В своем праздничном заявлении парламентарии указали на бессмертный подвиг победителей в Великой Отечественной войне.
«Быть наследниками такой Победы — это почетная миссия и огромная ответственность — за будущее страны, за единство народов, воспитание новых поколений и сохранение памяти о ней», — заявили депутаты. Они добавили, что регион сыграл важную роль в Великой Победе.
Область в годы войны приютила сотни тысяч эвакуированных, на предприятиях южноуральцы днем и ночью ковали победу. Челябинск, известный как Танкоград, стал символом трудового подвига, который трудящиеся совершали ради блага страны, отметили парламентарии.
Депутаты напомнили: многие жители региона отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс получили звание «Город трудовой доблести».
Депутаты ЗСО поблагодарили ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Парламентарии пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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