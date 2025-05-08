Челябинцы и гости города посетили 9 мая праздничные концерты на Театральной площади и Кировке. Атмосферу мероприятий передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске 9 мая праздничные мероприятия, которые начались с возложения цветов на мемориале „Вечный огонь“ и торжественного парада, продолжились народными гуляниями по центру города, где челябинцев и гостей ждали концерты. На театральной площади начался концерт „День Победы“, — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Концерт начался выступлением Уральского духового оркестра под управлением Игоря Ежова. Затем выступил театр «Манекен» со спектаклем пяти фотографий. После них запланирован театрализованный праздничный концерт «Баллада про агитбригаду», выступление сводного хора ветеранов из 200 человек, которые исполнять три песни. Концертную программу завершит выступление ВИА «Ариэль».
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