В Челябинске 9 мая на главной площади города прошел грандиозный Парад Победы в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Самые красивые кадры с праздника — в фоторепортаже URA.RU.
«Парад Победы начался в 11 утра на площади Революции. В первую очередь традиционно прошел вынос знамени Победы и государственного флага Российской Федерации», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
В торжественной обстановке курсанты военно-воздушной академии бережно вынесли знамя и флаг. Затем по площади прошли так называемые «квадраты» кадетов различных военных учреждений города, а также воспитанники Юнармии, гвардейцы, штурманы. Глава региона Алексей Текслер поздравил всех с юбилеем великой Победы.
«Уважаемые офицеры, генералы, солдаты и курсанты, дорогие ветераны, уважаемые земляки. Поздравляю вас с юбилеем великой Победы», — начал свою речь Текслер.
Глава региона отметил, что в 80-й раз наша страна торжественно отмечает самую священную дату в своей истории. Это великий праздник и одновременно день памяти об ушедших героях, день торжества народа, который фашисты хотели стереть с лица земли. Народа, который выстоял и победил.
«Мы никогда не забудем, что Великая Победа досталась нашей стране ценой огромных потерь как на фронте, так и среди мирного населения. Война опалила каждую семью, разлучила миллионы близких людей, сделала сиротами многих детей. Вечная память героям, павшим смертью храбрых в боях за родную землю, всем жертвам войны, развязанной нацистами. В память погибших воинов всех, кто скончался от ран и болезни, а также погибших мирных жителей, объявляется минута молчания», — сказал губернатор.
Текслер подчеркнул, что мы никогда не забудем вклад Танкограда и Магнитки, всей Челябинской области в победу над врагом. Не забудем, как регион принял свыше 300 предприятий и полмиллиона эвакуированных соотечественников. Как успешно били врага наши танки и Катюши, как огненная сталь снарядов несла гибель нацистам.
«Мы по праву гордимся тем, что Челябинску, Магнитогорску, Златоусту и Миассу в числе первых в стране были присвоены звания городов трудовой доблести. Низкий поклон и великая благодарность всем, кто сражался на передовой, кто стоял в это время у станка, растил хлеб, ставил на ноги раненых бойцов. Всем, кому мы вечно обязаны своей жизнью», — отметил губернатор.
После речи главы региона зазвучал гимн Российской Федерации, а затем барабанщики открыли торжественный марш парада. В марше приняла участие военная автомобильная техника времён Великой Отечественной войны, представленная военно-историческим клубом «Дивизион» и «Аса», а также челябинскими страйкбольными клубами.
Главным новшеством торжественного построения стала демонстрация современной техники. Комплексы реактивной системы залпового огня «Смерч» прошли по центральной площади Челябинска впервые, это три единицы уникальной реактивной артиллерии разных типов — боевая машина, машина заряжания и командно-штабная машина.
После стихотворения ветеранов спецоперации прошло выступление творческих коллективов. Завершила парад певица Юля Чичерина, исполнившая песню.
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