Долг бывшего вице-мэра Челябинска в 320 млн рублей выставили на торги

Крупнейший долг бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова, который оценили в 320 миллионов рублей, выставили на электронные торги. Информация об этом размещена на площадке «Торги России».
«Описание лота: право требования к Мануйлову Сергею Николаевичу 1962 года рождения, в размере 320 000 000 рублей на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 31.08.2021 г. по делу А76-10623/2016. Ознакомление с имуществом проводится по предварительной записи», — говорится на сайте торгов.
Мануйлов, ранее занимавший пост вице-мэра Челябинска (2010–2013 годах), а позже возглавлявший «Гринфлайт», был осужден в 2018 году за умышленное заключение убыточных сделок. Это привело к выводу средств дольщиков жилого комплекса «Академ Riverside» из компании. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии, но в декабре 2020 года Мануйлов вышел на свободу по УДО.
Согласно материалам арбитражного суда, Мануйлов в 2013 году, уже заняв пост директора «Гринфлайт», направил 320 млн рублей со счетов компании московскому хоккейному клубу «Динамо» в рамках целевого пожертвования. В 2021 году суд признал эти действия нарушением и возложил на Мануйлова субсидиарную ответственность, обязав его вернуть указанную сумму компании. Таким образом, экс-директор оказался должен «Гринфлайту» 320 млн рублей — эта задолженность стала единственной, сохранившейся после списания остальных обязательств в ходе процедуры банкротства.
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