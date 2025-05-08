Депутат Госдумы поздравил челябинцев с прифронтовой полосы

Челябинский депутат Госдумы РФ Олег Колесников поздравил земляков с Днем Победы с прифронтовой полосы на Донбассе. Как заявил депутат, история войны написана в каждой семье.
«В каждой российской семье есть своя история, связанная с войной. Как бесценные свидетельства прошлого мы бережно храним старые фотографии и письма с фронта», — заявил Колесников.
Парламентарий подчеркнул, что даже спустя 80 лет после великого мая 1945 года рассказы о войне служат моральным ориентиром в современном мире. По словам депутата, вспомнить о тех временах важно не только для сохранения памяти, но и для противостояния современным вызовам.
Воспоминания о страшных испытаниях и потерях, перенесенных предыдущими поколениями, вдохновляют на защиту родины. Колесников отметил, что память о солдатах, освободивших мир от нацизма, осталась актуальной.
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