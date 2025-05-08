08 мая 2025

Депутат Госдумы поздравил челябинцев с прифронтовой полосы

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Олег Колесников отметил, что воспоминания о подвиге предков служат моральным ориентиром
Олег Колесников отметил, что воспоминания о подвиге предков служат моральным ориентиром Фото:

Челябинский депутат Госдумы РФ Олег Колесников поздравил земляков с Днем Победы с прифронтовой полосы на Донбассе. Как заявил депутат, история войны написана в каждой семье.

«В каждой российской семье есть своя история, связанная с войной. Как бесценные свидетельства прошлого мы бережно храним старые фотографии и письма с фронта», — заявил Колесников.

Парламентарий подчеркнул, что даже спустя 80 лет после великого мая 1945 года рассказы о войне служат моральным ориентиром в современном мире. По словам депутата, вспомнить о тех временах важно не только для сохранения памяти, но и для противостояния современным вызовам.

Воспоминания о страшных испытаниях и потерях, перенесенных предыдущими поколениями, вдохновляют на защиту родины. Колесников отметил, что память о солдатах, освободивших мир от нацизма, осталась актуальной.

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Челябинский депутат Госдумы РФ Олег Колесников поздравил земляков с Днем Победы с прифронтовой полосы на Донбассе. Как заявил депутат, история войны написана в каждой семье. «В каждой российской семье есть своя история, связанная с войной. Как бесценные свидетельства прошлого мы бережно храним старые фотографии и письма с фронта», — заявил Колесников. Парламентарий подчеркнул, что даже спустя 80 лет после великого мая 1945 года рассказы о войне служат моральным ориентиром в современном мире. По словам депутата, вспомнить о тех временах важно не только для сохранения памяти, но и для противостояния современным вызовам. Воспоминания о страшных испытаниях и потерях, перенесенных предыдущими поколениями, вдохновляют на защиту родины. Колесников отметил, что память о солдатах, освободивших мир от нацизма, осталась актуальной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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