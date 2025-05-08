Челябинский депутат Госдумы требует запретить нецензурную лексику на автомобилях

В Госдуме призвали запретить рамки номеров с нецензурной бранью. С этой инициативой выступила депутат Государственной Думы, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Продажу и размещение на автомобилях рамок для госномеров с нецензурными надписями необходимо запретить. С такой просьбой обратились с коллегами из разных фракций к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Также направила обращение начальнику Госавтоинспекции РФ Михаилу Черникову с предложением довести до сотрудников ГИБДД информацию о важности пресечения таких случаев и при необходимости применять штрафные санкции», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Депутат отметила, что сегодня такие аксессуары массово продаются в розничных и в интернет-магазинах, имеют положительные отзывы и даже получают статус «хит продаж». Это, по ее мнению, подрывает уважение к символам РФ, так как данные надписи расположены рядом с государственным флагом.
«Получаю много обращений от возмущенных родителей. Они не знают, как объяснить детям наличие и значение нецензурных выражений на номерных рамках. Но почему вообще наши дети должны это видеть? Мат начинает восприниматься ими как часть повседневной жизни», — добавила Лантратова.
Ранее Лантратова вместе с руководителем фракции СРЗП Сергеем Мироновым предложили зафиксировать цены на продукты для детей. Она предложила предоставить субсидии тем производителям, кто использует хотя бы 30% российского сырья.
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