В Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) в День Победы проведут турнир по колке дров. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, праздник рассчитан на семейную аудиторию.
«Участники уже прибывают из различных населенных пунктов Челябинской и Свердловской областей. Готовим не только турнир по колке дров, но и другие конкурсы для семей с детьми», — рассказала URA.RU многодетная мать Сегаль.
Всем, у кого в одежде будут присутствовать символы Дня Победы, устроители пообещали катание на лошадях в карете. Маршрут проложили по цветущим грушевым аллеям.
«Поскольку желающих много, добавляем количество конкурсных мест в турнире по колке дров. Оцениваться будут техника работы и скорость. Начало праздника наметили на 17 часов», — уточнили URA.RU организаторы.
В Григорьевку ждут около тысячи туристов. Они поучаствуют в конкурсах военной тематики. Вечером будут песни у костра. Стартовавший накануне сезон обещает быть насыщенным различными мероприятиями для гостей, желающих вдохновиться мирной жизнью челябинской деревни.
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