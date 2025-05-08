08 мая 2025

В челябинской деревне в День Победы проведут турнир по колке дров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Григорьевке мужчины покажут силу на турнире по колке дров
В Григорьевке мужчины покажут силу на турнире по колке дров Фото:

В Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) в День Победы проведут турнир по колке дров. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, праздник рассчитан на семейную аудиторию.

«Участники уже прибывают из различных населенных пунктов Челябинской и Свердловской областей. Готовим не только турнир по колке дров, но и другие конкурсы для семей с детьми», — рассказала URA.RU многодетная мать Сегаль.

Всем, у кого в одежде будут присутствовать символы Дня Победы, устроители пообещали катание на лошадях в карете. Маршрут проложили по цветущим грушевым аллеям.

«Поскольку желающих много, добавляем количество конкурсных мест в турнире по колке дров. Оцениваться будут техника работы и скорость. Начало праздника наметили на 17 часов», — уточнили URA.RU организаторы.

В Григорьевку ждут около тысячи туристов. Они поучаствуют в конкурсах военной тематики. Вечером будут песни у костра. Стартовавший накануне сезон обещает быть насыщенным различными мероприятиями для гостей, желающих вдохновиться мирной жизнью челябинской деревни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) в День Победы проведут турнир по колке дров. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, праздник рассчитан на семейную аудиторию. «Участники уже прибывают из различных населенных пунктов Челябинской и Свердловской областей. Готовим не только турнир по колке дров, но и другие конкурсы для семей с детьми», — рассказала URA.RU многодетная мать Сегаль. Всем, у кого в одежде будут присутствовать символы Дня Победы, устроители пообещали катание на лошадях в карете. Маршрут проложили по цветущим грушевым аллеям. «Поскольку желающих много, добавляем количество конкурсных мест в турнире по колке дров. Оцениваться будут техника работы и скорость. Начало праздника наметили на 17 часов», — уточнили URA.RU организаторы. В Григорьевку ждут около тысячи туристов. Они поучаствуют в конкурсах военной тематики. Вечером будут песни у костра. Стартовавший накануне сезон обещает быть насыщенным различными мероприятиями для гостей, желающих вдохновиться мирной жизнью челябинской деревни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...