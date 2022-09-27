Пермяк нашел в реке христианский символ военной победы. Фото

28 сентября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Святой Георгий Победоносец в русской народной культуре считается покровителем воинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Чусового (Пермский край) Андрей Иванов нашел в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. В русской народной культуре его почитали как покровителя воинов. Фотографию находки пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в реке Чусовой Георгий Победоносец явился. Символично», — написал под фотографией автор находки. Пользователи соцсети в комментариях добавляют, что найденный артефакт может являться старинным бронзовым трехстворчатым складнем Георгия Победоносца, изготовленным в России в 1780—1840 годах. В русской народной культуре Георгия Победоносца чтят как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. Его изображение на коне считается эмблемой победы над сатаной, которого издавна именовали «древним змием». Это изображение стало частью герба Москвы, также оно часто наносится на монеты разных государств. Находка с изображением Георгия Победоносца была сделана в реке Чусовая Фото: страница Андрея Иванова «ВКонтакте»

Житель Чусового (Пермский край) Андрей Иванов нашел в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. В русской народной культуре его почитали как покровителя воинов. Фотографию находки пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в реке Чусовой Георгий Победоносец явился. Символично», — написал под фотографией автор находки. Пользователи соцсети в комментариях добавляют, что найденный артефакт может являться старинным бронзовым трехстворчатым складнем Георгия Победоносца, изготовленным в России в 1780—1840 годах. В русской народной культуре Георгия Победоносца чтят как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. Его изображение на коне считается эмблемой победы над сатаной, которого издавна именовали «древним змием». Это изображение стало частью герба Москвы, также оно часто наносится на монеты разных государств.