Житель Чусового (Пермский край) Андрей Иванов нашел в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. В русской народной культуре его почитали как покровителя воинов. Фотографию находки пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в реке Чусовой Георгий Победоносец явился. Символично», — написал под фотографией автор находки. Пользователи соцсети в комментариях добавляют, что найденный артефакт может являться старинным бронзовым трехстворчатым складнем Георгия Победоносца, изготовленным в России в 1780—1840 годах.
В русской народной культуре Георгия Победоносца чтят как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. Его изображение на коне считается эмблемой победы над сатаной, которого издавна именовали «древним змием». Это изображение стало частью герба Москвы, также оно часто наносится на монеты разных государств.
Находка с изображением Георгия Победоносца была сделана в реке Чусовая
Фото: страница Андрея Иванова «ВКонтакте»
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Житель Чусового (Пермский край) Андрей Иванов нашел в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. В русской народной культуре его почитали как покровителя воинов. Фотографию находки пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в реке Чусовой Георгий Победоносец явился. Символично», — написал под фотографией автор находки. Пользователи соцсети в комментариях добавляют, что найденный артефакт может являться старинным бронзовым трехстворчатым складнем Георгия Победоносца, изготовленным в России в 1780—1840 годах. В русской народной культуре Георгия Победоносца чтят как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. Его изображение на коне считается эмблемой победы над сатаной, которого издавна именовали «древним змием». Это изображение стало частью герба Москвы, также оно часто наносится на монеты разных государств.