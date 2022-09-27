27 сентября 2022

Пермяк нашел в реке христианский символ военной победы. Фото

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Святой Георгий Победоносец в русской народной культуре считается покровителем воинов Фото:

Житель Чусового (Пермский край) Андрей Иванов нашел в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. В русской народной культуре его почитали как покровителя воинов. Фотографию находки пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в реке Чусовой Георгий Победоносец явился. Символично», — написал под фотографией автор находки. Пользователи соцсети в комментариях добавляют, что найденный артефакт может являться старинным бронзовым трехстворчатым складнем Георгия Победоносца, изготовленным в России в 1780—1840 годах.

В русской народной культуре Георгия Победоносца чтят как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. Его изображение на коне считается эмблемой победы над сатаной, которого издавна именовали «древним змием». Это изображение стало частью герба Москвы, также оно часто наносится на монеты разных государств.

Находка с изображением Георгия Победоносца была сделана в реке Чусовая
Фото:

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Житель Чусового (Пермский край) Андрей Иванов нашел в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. В русской народной культуре его почитали как покровителя воинов. Фотографию находки пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в реке Чусовой Георгий Победоносец явился. Символично», — написал под фотографией автор находки. Пользователи соцсети в комментариях добавляют, что найденный артефакт может являться старинным бронзовым трехстворчатым складнем Георгия Победоносца, изготовленным в России в 1780—1840 годах. В русской народной культуре Георгия Победоносца чтят как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. Его изображение на коне считается эмблемой победы над сатаной, которого издавна именовали «древним змием». Это изображение стало частью герба Москвы, также оно часто наносится на монеты разных государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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