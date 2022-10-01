В Белгородской области вернули домой 160 мобилизованных по ошибке

01 октября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Белгородской области, 150 человек, мобилизованных по ошибке в регионе, вернулись домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Белгородской области вернули домой 160 человек, мобилизованных по ошибке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня выеду в одну из воинских частей в соседнем регионе <…>, где находятся наши парни. <…> За каждым таким центром у меня закреплены сотрудники, стараемся оперативно помощь оказывать, там где это необходимо. Проблемы разные: от маленьких до больших. 145 человек уже вернули домой, <…> это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили», — написал он на своей странице ВКонтакте. Ранее президент России Владимир Путин перенес осенний призыв в армию на начало ноября, пишет «Невские новости» . Кроме того, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба призвал оказывать психологическую помощь военным, сообщает «Национальная служба новостей». С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. В первую очередь, мобилизации подлежат граждане страны, кто прошел срочную службу в армии, а также те, кто имеет соответствующую специальность. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.

В Белгородской области вернули домой 160 человек, мобилизованных по ошибке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня выеду в одну из воинских частей в соседнем регионе <…>, где находятся наши парни. <…> За каждым таким центром у меня закреплены сотрудники, стараемся оперативно помощь оказывать, там где это необходимо. Проблемы разные: от маленьких до больших. 145 человек уже вернули домой, <…> это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили», — написал он на своей странице ВКонтакте. Ранее президент России Владимир Путин перенес осенний призыв в армию на начало ноября, пишет «Невские новости». Кроме того, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба призвал оказывать психологическую помощь военным, сообщает «Национальная служба новостей». С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. В первую очередь, мобилизации подлежат граждане страны, кто прошел срочную службу в армии, а также те, кто имеет соответствующую специальность. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.