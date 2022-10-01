В Минобороны ФРГ озвучили условие для вступления Украины в НАТО

Минобороны ФРГ: ускоренное вступление Украины в НАТО будет рассматриваться всем альянсом
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Вопрос о членстве Украины в НАТО будут рассматривать все члены альянса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вопрос об ускоренном вхождении Украины в НАТО будет вестись при участии всех его членов. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

«Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по Альянсу. Все обсуждения по запросу об ускоренной процедуре вступления Украины в НАТО будут вестись в рамках 30 уже государств-членов», — сказала Ламбрехт. Ее слова приводит РИА «Новости».

Ранее в Госдуме предрекли распад НАТО из-за Украины. Вступление Украины в НАТО приведет к прямому столкновению альянса с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная цель заключается в том, чтобы защитить мирное население Луганской и Донецкой народных республик от киевского режима.

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Вопрос об ускоренном вхождении Украины в НАТО будет вестись при участии всех его членов. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. «Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по Альянсу. Все обсуждения по запросу об ускоренной процедуре вступления Украины в НАТО будут вестись в рамках 30 уже государств-членов», — сказала Ламбрехт. Ее слова приводит РИА «Новости». Ранее в Госдуме предрекли распад НАТО из-за Украины. Вступление Украины в НАТО приведет к прямому столкновению альянса с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная цель заключается в том, чтобы защитить мирное население Луганской и Донецкой народных республик от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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