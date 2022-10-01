01 октября 2022
30 сентября 2022
29 сентября 2022

Жители ЯНАО пожаловались в соцсети на многочасовое ожидание приема врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиники. Тюмень, очередь , поликлиника, поликлиника5
Жители Надыма жалуются на многочасовое ожидание врачебного приема Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) в соцсети жалуются на длительное время ожидания врачебного приема в центральной районной больнице. Пост с жалобой размещен в группе «Злой и добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте» и набрал более 50 комментариев.

«Мое возмущение направлено в адрес нашей Надымской ЦРБ. Красная зона. Человек в очереди провел более пяти часов на повторный прием. Почему за время пандемии так и не отрегулировали нормальный прием врачей в красной зоне?» — написала пользователь под ником Lyubov Severnaya.

«Соглашусь с автором, что порой очень долго сидишь. Муж целый день просидел чтобы закрыть больничный лист», — подтверждает жалобу Анна Емельянчикова. «Сама только болела, ну не стояла я столько. Сегодня закрыла больничный за полтора часа», — опровергает Света Демченко. «Чтобы закрыть больничный пришла в 11.30, а домой вернулась в 16 часов. Все это время просидела в очереди», — пишет Оксана Беляева.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ЦРБ Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Губкинского падают в обморок в ожидании врачебного приема. Губкинцы не могут попасть на прием к травматологу.

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Жители Надыма (ЯНАО) в соцсети жалуются на длительное время ожидания врачебного приема в центральной районной больнице. Пост с жалобой размещен в группе «Злой и добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте» и набрал более 50 комментариев. «Мое возмущение направлено в адрес нашей Надымской ЦРБ. Красная зона. Человек в очереди провел более пяти часов на повторный прием. Почему за время пандемии так и не отрегулировали нормальный прием врачей в красной зоне?» — написала пользователь под ником Lyubov Severnaya. «Соглашусь с автором, что порой очень долго сидишь. Муж целый день просидел чтобы закрыть больничный лист», — подтверждает жалобу Анна Емельянчикова. «Сама только болела, ну не стояла я столько. Сегодня закрыла больничный за полтора часа», — опровергает Света Демченко. «Чтобы закрыть больничный пришла в 11.30, а домой вернулась в 16 часов. Все это время просидела в очереди», — пишет Оксана Беляева. Корреспондент URA.RU направил запрос в ЦРБ Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Губкинского падают в обморок в ожидании врачебного приема. Губкинцы не могут попасть на прием к травматологу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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