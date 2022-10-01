Жители ЯНАО пожаловались в соцсети на многочасовое ожидание приема врача

Жители Надыма жалуются на многочасовое ожидание врачебного приема Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) в соцсети жалуются на длительное время ожидания врачебного приема в центральной районной больнице. Пост с жалобой размещен в группе «Злой и добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте» и набрал более 50 комментариев.

«Мое возмущение направлено в адрес нашей Надымской ЦРБ. Красная зона. Человек в очереди провел более пяти часов на повторный прием. Почему за время пандемии так и не отрегулировали нормальный прием врачей в красной зоне?» — написала пользователь под ником Lyubov Severnaya.

«Соглашусь с автором, что порой очень долго сидишь. Муж целый день просидел чтобы закрыть больничный лист», — подтверждает жалобу Анна Емельянчикова. «Сама только болела, ну не стояла я столько. Сегодня закрыла больничный за полтора часа», — опровергает Света Демченко. «Чтобы закрыть больничный пришла в 11.30, а домой вернулась в 16 часов. Все это время просидела в очереди», — пишет Оксана Беляева.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ЦРБ Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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