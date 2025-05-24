Словакия требует Украину вернуть более трех млрд долларов

Словацкая национальная партия (СНП), входящая в состав правительственной коалиции страны, намерена потребовать от Украины компенсацию за оказанную ей помощь. Об этом сообщило словацкое информационное агентство TASR.
"Словакия имеет право требовать от Украины финансовую компенсацию. В связи с этим он призывает премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо инициировать процедуры по разделу долей в минеральных богатствах Украины в отношениях с Европейской комиссией", — говорится в материале.
Руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцова отметила, что скоро помощь ЕС сравнится с тем, что потратили США на Украину. Поэтому в ЕС остро стоит вопрос об использовании полезных ископаемых Украины для получения дополнительной прибыли. Как утверждает словацкая партия, страна потратила на Киев уже более трех миллиардов долларов.
США и Украина подписали сделку по ископаемым в апреле. Притом ее положения неоднократно уточнялись и изменились. О том, какие на Украине есть ископаемые и какие с них можно получить доходы, — в материале URA.RU.
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