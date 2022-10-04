Губернатор Моор выступил с обращением к учителям

Глава Тюменской области поздравил педагогов с Днем учителя
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил педагогов с Днем учителя. Свое обращение глава региона опубликовал в telegram-канале.
«С удовольствием поздравляю всех, кто работает в сфере образования региона, с праздником! Дорогие друзья, пусть никогда не погаснет в ваших сердцах пламя любви к детям. Здоровья, счастья, добра и удачи!» — написал Моор.
Кроме того, губернатор вручил награды лучшим педагогам Тюменской области. Отмечены победители профессиональных конкурсов, те, чьи ученики выступают на интеллектуальных и творческих состязаниях.
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