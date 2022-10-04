04 октября 2022
03 октября 2022

Губернатор Моор выступил с обращением к учителям

Александр Моор поздравил педагогов с профессиональным праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Глава Тюменской области поздравил педагогов с Днем учителя Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил педагогов с Днем учителя. Свое обращение глава региона опубликовал в telegram-канале.

«С удовольствием поздравляю всех, кто работает в сфере образования региона, с праздником! Дорогие друзья, пусть никогда не погаснет в ваших сердцах пламя любви к детям. Здоровья, счастья, добра и удачи!» — написал Моор.

Кроме того, губернатор вручил награды лучшим педагогам Тюменской области. Отмечены победители профессиональных конкурсов, те, чьи ученики выступают на интеллектуальных и творческих состязаниях.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил педагогов с Днем учителя. Свое обращение глава региона опубликовал в telegram-канале. «С удовольствием поздравляю всех, кто работает в сфере образования региона, с праздником! Дорогие друзья, пусть никогда не погаснет в ваших сердцах пламя любви к детям. Здоровья, счастья, добра и удачи!» — написал Моор. Кроме того, губернатор вручил награды лучшим педагогам Тюменской области. Отмечены победители профессиональных конкурсов, те, чьи ученики выступают на интеллектуальных и творческих состязаниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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