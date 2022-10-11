ТАСС: Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций

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В ЕС ведется обсуждение новых ограничений против России, сообщают СМИ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Об этом сообщил источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза.

«Уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после 10 октября», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Введение потолка цен на российский газ не рассматривалось, отметил дипломат.

По информации источника, девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро, передает «Национальная служба новостей».

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Страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Об этом сообщил источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза. «Уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после 10 октября», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Введение потолка цен на российский газ не рассматривалось, отметил дипломат. По информации источника, девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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