ТАСС: Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций

11 октября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В ЕС ведется обсуждение новых ограничений против России, сообщают СМИ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Об этом сообщил источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза. «Уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после 10 октября», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Введение потолка цен на российский газ не рассматривалось, отметил дипломат. По информации источника, девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро, передает «Национальная служба новостей».

Страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Об этом сообщил источник в делегации одной из стран объединения в Совете Евросоюза. «Уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после 10 октября», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Введение потолка цен на российский газ не рассматривалось, отметил дипломат. По информации источника, девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России. Кроме того, страны Евросоюза обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, однако «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», отметил дипломат. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро, передает «Национальная служба новостей».