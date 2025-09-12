Тысячи мигрантов отказались вести детей в российские школы

В российские школы с апреля по август 2025 года были поданы документы на обучение 23 616 детей-иностранцев. Однако к тестированию по русскому языку допустили только 8 223 ребенка. В итоге успешно сдать экзамен и поступить в образовательные учреждения смогли лишь 2 964 школьника — это 12,6% от общего числа заявленных, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Причиной такого положения стали пробелы в информировании родителей, языковые барьеры, а также намеренное уклонение от подачи документов.
«Примерно половина из детей-мигрантов вообще не охвачена школьным обучением. Это означает, что их родители не предпринимают попыток подать документы. это происходит или из-за недостатка информации, или из-за бюрократических и языковых барьеров. Вохможно и намеренное уклонение, когда семья планирует краткосрочное пребывание и не видит смысла интегрироваться в систему образования», — приводит «Известия» мнение экспертов.
Отмечается, что более 15 тысяч детей не были допущены до тестирования из-за неполного комплекта документов. Еще 2,3 тысячи школьников, хотя и были зарегистрированы для участия во вступительном испытании, не попали в итоговую статистику. В результате вне системы образования оказались 20 652 ребенка из семей мигрантов.
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что более 87% детей-иностранцев, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены из-за неполного комплекта документов или несдачи обязательного теста по русскому языку. Согласно действующим правилам, для поступления требуется подтвердить родство, легальность пребывания и предоставить медицинское заключение, причем все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.