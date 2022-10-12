Воевавший на Украине пермский экс-депутат сравнил новый фильм Пригожина с учебным пособием

По мнению Григоренко, в основу фильма легла операция ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации на Украине, экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко поделился впечатлениями от просмотра фильма «Лучшие в аду». Предприниматель Евгений Пригожин указан как один из авторов этого кинополотна.

«Фильм описывает современный общевойсковой бой, каким он должен быть, c полноценной разведкой и координацией, межвидовым взаимодействием и четким выполнением задач подразделениями. Он обучает вполне конкретным навыкам работы штурмовиков: бою в городских условий и захвату зданий. В этом плане „Лучшие в аду“ — это своего рода учебное пособие для солдат», — написал Григоренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пермский защитник Донбасса отметил, что ничего, кроме боя, в сюжете нет. Но он все равно рекомендовал бы руководству Минобороны РФ заказать подобные учебные фильмы у ЧВК «Вагнера» в более упрощенном виде.

Согласно данным, размещенным в открытых источниках, «Лучшие в аду» — это российский военный боевик 2022 года выпуска. Режиссер ленты — Андрей Батов. Премьера в России состоялась 5 октября на платформе ЯRUS.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев уехали в Донбасс. Болонев опубликовал совместное фото в соцсети и написал: «Готовимся к съемкам нового фильма в хорошем месте». На фото можно разглядеть фрагмент памятника, который похож на тот, который находится в ДНР.

Вооруженные силы России проводят спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин называл ее основной целью — помощь жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались восьмилетнему геноциду со стороны украинского режима.